전남도, 체육 인재 조기 발굴·육성 협력체계 구축

교육청·체육회·체육인재개발원 업무협약 체결

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 17일 전남도체육회에서 전남도교육청, 대한민국체육인재개발원, 전남도체육회와 '전남 체육진흥 및 체육인재 발굴·육성을 위한 업무협약'을 체결하고 지속 가능한 체육 인재 육성체계 구축에 나섰다고 밝혔다.

이번 협약은 급변하는 체육 환경에 대응하고 학교체육부터 전문체육까지 연계되는 '전주기 인재육성 시스템'을 확립하기 위한 것이다.

협약식에는 최영주 전남도 관광체육국장, 김영신 전남도교육청 교육국장, 손점식 전남도체육회 사무처장, 박기석 대한민국체육인재개발원장이 참석했다.

전남도 체육진흥 및 체육 인재발굴 육성 위한 업무협약식. [사진=전남도] 2026.03.17 ej7648@newspim.com

협약에 따라 전남도는 정책 수립과 행·재정 지원을, 도교육청은 학교체육 기반 강화와 학생선수 지원체계 고도화를 각각 맡는다. 대한민국체육인재개발원은 전문 교육 프로그램 운영과 지도자 역량 강화를, 전남도체육회는 현장 중심의 실행체계 구축을 담당한다.

도는 ▲체육인재 조기 발굴에서 진로 지원으로 이어지는 육성체계 확립▲지도자·교원 전문성 강화▲체육시설 및 교육자원의 공동 활용을 통한 정책 효율성 제고 등에 중점을 둘 계획이다.

최영주 관광체육국장은 "이번 협약은 기관 간 단순 협력을 넘어 전남 체육의 미래를 함께 설계하는 출발점"이라며 "학생선수 지원 확대와 생활체육 활성화, 지도자 역량 강화 정책을 유기적으로 연계해 도민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 말했다.

전남도는 향후 실무 협의체를 구성해 세부 사업을 구체화하고 예산 반영과 프로그램 운영을 통해 협약 내용을 단계적으로 추진할 방침이다. 도는 이번 협약을 계기로 지역 체육 인재의 체계적 육성과 지속 가능한 체육 생태계 조성에 속도를 낼 것으로 기대하고 있다.

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