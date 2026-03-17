경기도교육청, 권역별 의회 대응 가이드라인 공동 마련

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 16일부터 17일까지 교육지원청 의회 담당 팀장 및 직원 50명을 대상으로 '2026년 교육지원청 권역별 의회 대응 역량 강화 연수'를 실시했다.

교육지원청 의회 담당 팀장 및 직원 50명을 대상으로 '2026년 교육지원청 권역별 의회 대응 역량 강화 연수'를 실시했다. [사진= 경기도교육청]

도교육청에 따르면 이번 연수는 남부권역과 북부권역에서 각각 진행되었으며, 교육지원청의 의회 업무 수행 능력을 향상시키기 위해 마련됐다.

연수에서는 경기도의회 조직 및 운영 체계, 의회 업무 처리 절차, 의회 요구자료 작성 방법, 국회 국정감사 대응 절차 등 의회 대응에 필요한 실무 중심 교육이 포함됐다.

또한, 도교육청은 모바일 기반의 업무 공유 체계를 구축하고 교육지원청 실무자가 참여하는 실무협의체를 구성하여 '의회 업무 가이드라인'을 공동으로 마련할 계획이다.

도교육청 관계자는 이번 연수를 통해 교육지원청의 업무 역량을 높이는 계기가 되기를 기대한다며, 앞으로도 현장 중심의 지원과 협력체계를 통해 경기도의회와의 협치 기반을 지속적으로 확장할 것이라고 밝혔다.

도교육청은 실무협의체를 통해 마련한 '의회 업무 가이드라인'을 교육지원청에 배포하고 이후 연수도 통해 의회 대응 역량 강화를 지속 추진할 예정이다. [사진= 경기도교육청]

한편, 도교육청은 실무협의체를 통해 마련한 '의회 업무 가이드라인'을 교육지원청에 배포하고 이후 연수도 통해 의회 대응 역량 강화를 지속 추진할 예정이다.

beignn@newspim.com