한국거래소, 국채선물 9월물 최종결제기준채권 지정

3년·5년·10년·30년물, 오는 18일부터 거래

금투협, 매일 2회 현물수익률 산출·공표

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소가 오는 18일부터 거래되는 국채선물 2026년 9월물의 최종결제기준채권을 지정했다.

17일 한국거래소는 3년·5년·10년·30년 국채선물 2026년 9월물의 최종결제기준채권을 파생상품시장 업무규정 시행세칙 제20조의9 제4항에 따라 지정했다고 밝혔다.

3년국채선물 2026년 9월물(KTB3F2609)의 최종결제기준채권으로는 ▲국고02750-2812(25-10, 표면금리 2.750%, 만기 2028년 12월) ▲국고02250-2806(25-4, 표면금리 2.250%, 만기 2028년 6월) ▲국고03375-3103(26-3, 표면금리 3.375%, 만기 2031년 3월)이 지정됐다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

5년국채선물 2026년 9월물(KTB5F2609)에는 ▲국고03375-3103(26-3, 표면금리 3.375%, 만기 2031년 3월) ▲국고02500-3009(25-8, 표면금리 2.500%, 만기 2030년 9월)가 지정됐다.

10년국채선물 2026년 9월물(KTB10F2609)에는 ▲국고03250-3512(25-11, 표면금리 3.250%, 만기 2035년 12월) ▲국고02625-3506(25-5, 표면금리 2.625%, 만기 2035년 6월)이 지정됐다.

30년국채선물 2026년 9월물(KTB30F2609)에는 ▲국고03500-5603(26-2, 표면금리 3.500%, 만기 2056년 3월) ▲국고02625-5509(25-7, 표면금리 2.625%, 만기 2055년 9월)가 지정됐다.

국채선물 최종결제기준채권은 6개월 단위 이자지급방식 국고채 중 한국거래소가 지정하는 채권이다. 국채선물은 액면가 100원·표면금리 5%의 국고채를 기초자산으로 하는 파생상품으로, 실제 해당 조건의 국고채가 존재하지 않아 기 발행된 국고채를 조합해 기초자산에 준하도록 운용한다.

최종결제기준채권별 현물수익률은 한국금융투자협회(금투협)가 매일 오전 11시30분과 오후 4시를 기준으로 산출해 금투협 홈페이지와 코스콤 CHECK 단말기, 연합인포맥스 등을 통해 공표한다.

dconnect@newspim.com