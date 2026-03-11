2월 국채금리, 전 구간 강세…"美 국채금리 하락과 한은 기준금리 동결 영향"

금융투자협회, '2026년 2월 장외채권시장 동향' 발표

외국인 국내 채권 보유 잔고 350조6000억

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 2월 국내 국채금리가 연휴 기간 미 국채 하락과 외국인 국채선물 순매수 확대, 한국은행(한은)의 경제 전망치 상향 조정 등으로 전 구간에서 전월 대비 하락 마감했다.

한국금융투자협회가 11일 발표한 '2026년 2월 장외채권시장 동향'에 따르면 2026년 2월 말 3년 만기 국고채 금리는 전월 대비 9.7bp 떨어진 3.041%, 5년물은 15.8bp 내린 3.278%를 기록했다. 10년물은 16.1bp 하락한 3.446%, 20년물은 9.1bp 떨어진 3.508%, 30년물 금리는 9.4bp 내린 3.421% 등이다.

금투협은 "지난해 말부터 상승세를 이어온 미 장기국채금리는 미국의 고용 둔화와 소매 판매 부진 등에 대한 우려로 하락 반전한 가운데, 국내에서도 설 연휴 전 한국은행의 '국채금리 상승과도' 언급과 연휴 기간 미국 국채금리 안정세, 이후 외국인의 국내 국채선물 순매수 확대 속 월 중반부터 국채금리가 강세로 전환했다"고 설명했다.

[자료=금융투자협회]

이어 "지난달 26일 금융통화위원화에서 기준금리가 만장일치로 동결(2.50%)된 가운데, 최근 반도체 중심의 수출 개선과 주가지수 상승을 감안한 한국은행의 올해 성장률 전망치 상향 조정으로 기준금리 동결이 장기화할 것이라는 예상이 시장에 반영되며, 국채금리는 전 구간에서 전월 대비 하락 마감했다"고 덧붙였다.

2월 채권 발행 규모는 국채 발행이 크게 증가하며 전월 대비 7조3000억원 증가했다. 발행 잔액은 국채, 금융채, 특수채 등 순 발행액 26조1000억원으로 3071조1000억원을 기록했다. 회사채 발행은 전월 대비 1조7000억원 감소한 10조5000억원을 기록했으며, 크레딧 스프레드는 AA-등급과 BBB-등급 모두 소폭 상승했다.

2월 회사채 수요예측 금액은 총 77건, 5조427억원으로 전년 같은 달(10조 600억원) 대비 5조173억원 감소했다. 수요예측 전체 참여 금액은 27조3411억원으로 전년 같은 달(63조4570억원) 대비 36조1159억원 감소했고, 참여율(수요예측 참여금액/수요예측금액)은 542.2%로 전년 같은 달(630.8%) 대비 88.6%포인트 하락했다.

2월 장외 채권 거래량은 전월 대비 31조7000억원 감소한 427조원을 기록했으며, 일평균 거래량은 전월 대비 3조3000억원 증가한 25조1000억원을 기록했다. 유통량은 특수채가 8조6000억원 증가했으나, 설 연휴의 영향으로 국채 24조3000억원, 통안채 1조7000억원, 회사채 7조4000억원 감소 등 2월 전체 채권 거래량은 전월 대비 31조7000억원 감소해 전년 동월 대비 14조6000억원 감소했다.

2월 중 개인의 순매수는 회사채가 6244억원, 특수채가 5768억원, 국채가 4838억원 증가하며, 전체 순매수는 2조4557억원으로 전월 대비 3108억원 증가했다.

외국인 투자자는 국채 10조9000억원, 통안증권 6000억원, 기타 채권 5000억원 등 총 12조1000억원을 순매수하며, 전월 대비 순매수 규모는 4조8000억원 증가했다. 2월 말 외국인 국내 채권 보유 잔고는 전월 말(342조 3000억원) 대비 8조3000억원 증가한 350조6000억원을 기록했다.

월 중반까지 단기 시장 금리가 상승한 가운데, 재정거래 유인이 소폭 확대되며 외국인의 채권 순매수는 전월 대비 4조8000억원 증가했다.

2월 CD 수익률은 월 초반 미국과 일본 등 대외 금리 인상 압력에 따라 상승 기조를 보이다, 한은 및 재경부의 시장 안정화 구두 개입 등으로 상승폭이 완화되며 전월 대비 8bp 상승한 2.81% 기록했다. 2월 중 QIB 채권의 신규 등록은 없었으며, 올해 등록된 QIB 채권은 총 6건 4조2000억원이다.

rkgml925@newspim.com