비트맥스, 감사 의견 '적정'…"재무 구조 개선 청신호"

무상감자·전환사채 금리 조정으로 연 30억 현금흐름 개선

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 비트맥스는 2025년 회계연도 외부감사 결과 '감사의견 적정'을 수령했다고 17일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 적정 의견 확보로 비트맥스는 최근 시장 일각에서 제기된 상장 폐지 및 실질심사 가능성에 대한 우려를 해소했으며, 재무 구조 정상화 작업에 속도를 낼 것으로 보인다.

회사는 지난해 발생한 손실은 현금 유출을 수반하지 않는 회계상 평가손실로 사업의 본질적인 경쟁력과 펀더멘털에는 문제가 없다고 설명했다. 회사 측은 관리종목 편입 우려 역시 올해 안에 관련 사유를 해소할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

비트맥스 로고. [사진=비트맥스]

특히 비트맥스는 지난 9일 4대 1의 무상감자를 실시한다고 공시하며 자본 잠식 이슈를 선제적으로 해소하고 재무 건전성을 확보한다는 방침을 밝혔다. 최근 전환사채(CB) 이자율을 0%로 조정하는 등 재무 비용 절감을 통해 연간 약 30억원 규모의 현금흐름 개선 효과를 거뒀다.

또한 회사의 재무 안정성을 뒷받침하는 핵심은 시스템통합(SI) 사업 부문이다. 비트맥스의 SI 사업부는 삼성의 주요 계열사 등 대기업 파트너를 기반으로 연 매출 300억원대를 꾸준히 유지하고 있다.

SI 사업부문은 지난 20년간 제조실행시스템(MES), 제품수명주기관리(PLM) 등 산업 핵심 솔루션을 구축해온 조직으로 회사의 안정적인 수익 기반 역할을 하고 있다. 최근에는 인공지능(AI) 기반 데이터 분석 기업으로의 성장 전략을 제시하고, 글로벌 빅데이터 분석 기업인 팔란티어(Palantir)를 벤치마킹해 관련 프로젝트 참여와 투자를 진행하고 있다.

회사 측은 자체 보유한 공간 컴퓨팅 기술(AR SDK v6.0)을 제조 현장에 결합해 AI 트랜스포메이션(AX) 솔루션 시장을 공략하고 있다며 산업 데이터를 수집·분석해 기업 의사결정을 지원하는 AI 기반 데이터 분석 솔루션을 선보일 계획이라고 밝혔다.

홍상혁 비트맥스 대표이사는 외부감사 적정 의견은 회사의 경영 투명성과 재무 개선 노력을 보여주는 중요한 이정표라며, 4대 1 감자와 비용 구조 개선으로 재무 리스크를 완화한 만큼 올해는 사업 성장과 기업가치 제고에 집중하겠다고 밝혔다.

nylee54@newspim.com