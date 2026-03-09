비트맥스, CB 이자 '0%' 전환

2·3·4회차 전환사채 무이자 조치로 실적 레버리지 완성

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 비트맥스는 자사가 발행한 2·3·4회차 전환사채(CB)의 표면이자 및 만기보장수익률을 전면 제거해 연간 약 30억원 이상의 금융비용을 절감한다고 9일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 조치는 채권자 전원의 동의를 통해 확정됐으며, 기존 4.9%~5%에 달하던 CB 이자율을 0%로 조정했다. 일반적으로 전환사채는 이자 비용이 부채로 누적돼 기업의 손익 구조와 현금 흐름에 큰 부담을 주는데, 이번 결정은 비트맥스 경영진의 강력한 재무 구조 개선 의지가 반영된 결과다.

특히 회사는 이번 무이자 전환으로 영업이익이 순이익으로 직결되는 '실적 레버리지' 구조를 완성했다. 연간 30억원 이상의 이자 비용 절감은 세전이익 개선으로 이어져 주당순이익(EPS) 향상에 기여할 전망이다.

비트맥스 로고. [사진=비트맥스]

비트맥스는 앞서 발행한 4회차 전환사채 중 100억원 규모를 만기 전 취득해 상환·말소하는 등 자본 구조 관리 정책을 선제적으로 펼쳐왔다. 이번 CB 무이자 조치는 재무 건전성 강화 전략의 연장선으로, 잠재적 매도 물량에 대한 시장 우려를 완화하고 주주 가치 보호 의지를 드러낸 조치로 평가된다.

회사는 금융비용 절감을 통해 확보된 현금 유동성을 신규 사업 투자 및 연구개발(R&D), 주주 환원 정책 등 기업 가치를 높이는 데 적극 활용할 방침이다.

비트맥스 관계자는 "이번 조치는 회사의 재무 체질을 근본적으로 개선해 지속 가능한 성장 투자 여력을 확보하기 위한 전략적 결단"이라며 "이자 비용이라는 족쇄가 풀린 만큼, 실적 턴어라운드를 가속화하고 시장 신뢰를 높여 주주 여러분께 정당한 기업 가치를 평가받도록 하겠다"고 강조했다.

nylee54@newspim.com