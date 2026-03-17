3월 수도권 주택사업전망지수 12.4p 하락…강남 집값 조정에 '주춤'

서울 13.0p 하락…매수세 위축으로 미분양 우려 반영

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 매물이 늘어나면서 주택사업자의 시장 전망이 악화된 것으로 나타났다. 매수세가 위축되고 가격 하락 기대감이 확산되면서 사업자들의 미분양 우려가 커진 영향으로 풀이된다.

2026년 3월 주택사업경기전망지수 동향 [사진=주택산업연구원]

17일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 주택사업 경기전망지수를 조사한 결과 전국 지수는 전월 대비 6.8포인트(p) 하락한 89.0으로 나타났다.

수도권은 전월 대비 12.4p 하락한 94.9로 전망됐다. 인천 15.2p(100.0→84.8), 서울 13.0p(113.0→100.0), 경기 9.0p(109.0→100.0) 순으로 하락했다.

주산연은 "­최근 다주택자 양도세 중과 유예 종료(5월 9일)를 앞두고 매물이 출회되면서 가격이 하락하고 있는 가운데, 자금조달의 어려움과 추가 하락에 대한 기대감으로 매수세도 위축돼 사업자들의 미분양 우려가 반영된 것으로 보인다"고 설명했다.

특히 최근 강남3구와 용산 등 고가주택 시장을 중심으로 매물이 늘고 매수세가 줄어 아파트가격이 하락세로 돌아서고 있으며 그 인접지역에서도 상승폭이 둔화되거나 하락세로 전환되고 있는 모양새다.

비수도권은 전월 대비 5.6p 하락한 87.7로 전망됐다. 광역시는 3.2p 하락해 95.9로 전망됐으며, 도지역도 7.5p 하락해 81.5로 전망됐다.

광역시는 울산 18.7p(118.7→100.0), 광주 14.1p(95.0→80.9), 대구 0.2p(92.5→92.3) 순으로 하락했으나, 부산은 7.5p(87.5→95.0), 대전 5.6p(94.4→100.0), 세종 0.5p(106.6→107.1) 순으로 상승했다.

도지역은 제주 15.8p(84.2→68.4), 경북 14.1p(94.1→80.0), 충북 9.1p(90.9→81.8), 전북 7.1p(92.8→85.7), 경남 6.3p(100.0→93.7), 전남 4.2p(76.9→72.7), 강원 2.4p(85.7→83.3), 충남 0.9p(87.5→86.6) 순으로 모두 하락했다.

이달 전국 자금조달지수는 전월 대비 0.5p 하락한 82.8로 전망됐고 같은 기간 자재수급지수는 7.6p 하락한 96.6로 집계됐다.

min72@newspim.com