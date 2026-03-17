노타, SECON 2026 참가…"현장 보안 관제 데모 4종 공개"

현장 보안 관제 데모 4종 선보여, KISA 인증으로 기술력 검증

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 경량화 및 최적화 기술 기업 노타는 오는 18일부터 20일까지 일산 킨텍스에서 열리는 세계 보안 엑스포(SECON 2026)에 참가해 비전 언어 모델(VLM) 기반 보안 관제 솔루션 'NVA(노타 비전 에이전트)'의 데모 영상을 선보인다고 17일 밝혔다.

SECON은 보안·안전 산업 분야의 최신 기술과 솔루션을 소개하는 국내 최대 규모의 통합 보안 전시회다. 노타는 이번 전시에서 단순 객체 식별을 넘어 상황의 맥락까지 이해하는 NVA 기술이 산업·공공 현장에 적용된 실제 사례들을 선보일 예정이다.

회사에 따르면 NVA는 기존 컴퓨터 비전(CV)에 비전 언어 모델(VLM)을 결합해 보안 관제의 효율성을 개선한 솔루션이다. 단순히 객체를 식별하는 수준을 넘어 화면 속 상황의 전후 맥락을 파악하고 위험 요소를 조기에 분석하는 것이 특징이다. 특히 사용자가 자연어로 간단한 검지 규칙을 설정하기만 하면 AI가 즉각 상황을 이해하고 사고를 예방할 수 있어 현장 대응력을 획기적으로 높였다.

[사진=노타]

기술적 신뢰성 또한 국내 최고 수준으로 검증받았다. 노타는 국내에서 가장 공신력 있는 AI 영상분석 기술 평가 제도로 꼽히는 한국인터넷진흥원(KISA) 인증을 획득했으며, 특히 모든 평가 항목에서 평균 정확도 90% 이상의 성능을 기록하며 선별관제 분야의 기술력을 입증했다. 여기에 영상 데이터를 외부 클라우드로 전송하지 않고 기기 자체에서 즉시 처리하는 '온디바이스 AI' 방식을 적용해 보안 관제의 핵심인 개인정보 보호를 강화하는 동시에 지연 없는 실시간 모니터링 환경을 구현했다.

이번 전시에서 노타가 선보이는 4가지 핵심 데모는 서버실 화재 조기 감지, 군용·민간 차량 자동 구분 및 보행자 이상 행동 분석, 군중 밀집도 분석을 통한 사고 위험 방지, 쓰레기 불법 투기 실시간 감지 등이다.

노타는 경찰청, 지자체, 군 관계 기관 등 다양한 공공 기관과 수행한 주요 시설 보호 및 군중 밀집도 분석을 통해 다수의 공공 보안·안전 유스케이스를 축적해 왔다. 대표적으로 대전 빵축제에서는 실시간 인원 산출 및 위험 경보 자동 발송 체계를 구현해 안전 관리를 지원했으며, 일부 지자체에서는 쓰레기 불법 투기 행위에 NVA를 활용하고 있다.

채명수 노타 대표는 "NVA를 활용한 보안 관제 기술은 경찰청, 지자체 등 다양한 공공 현장에 도입되어 기술력과 신뢰성을 검증 받았다"며 "현장 상황을 자연어로 이해하고 대처하는 기술력을 바탕으로 공공·산업 현장 뿐만 아니라 스마트 빌딩, 물류, 보육·양육 환경 등 다양한 산업 현장으로 시장을 확장해나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com