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3년 9개월 여정 담은 'BTS: 더 리턴', 트레일러·포스터 공개

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 여정이 담긴 넷플릭스 다큐멘터리 'BTS: 더 리턴'의 트레일러와 포스터가 17일 공개됐다.

넷플릭스 장편 다큐멘터리 'BTS: 더 리턴​ '은 오랜 기다림 끝에 다시 하나로 뭉친 방탄소년단이 그들만의 음악을 완성해가는 컴백 여정을 담은 다큐멘터리다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 방탄소년단의 다큐멘터리 포스터. [사진=넷플릭스] 2026.03.17 alice09@newspim.com

2013년 데뷔 이후 전무후무한 글로벌 인기를 누리며 역사를 써 내린 방탄소년단이 지난 시간을 돌아보고, 아티스트로서 다음 챕터를 준비하는 과정을 조명한다.

특히 오는 21일 오후 8시 넷플릭스를 통해 전 세계 단독 생중계되는 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG​)'의 열기와 감동을 이어갈 장편 다큐멘터리라는 점에서 더욱 이목이 집중되고 있다.

이날 베일을 벗은 'BTS: 더 리턴​' 포스터는 마침내 컴백 무대를 앞둔 방탄소년단의 뜨거웠던 컴백 여정의 순간을 담아내며 보는 이들을 설레게 한다.

함께 공개된 트레일러는 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑' 앨범 제작 과정, 여전히 꿈꾸고 끊임없이 고뇌하며 나아가는 일곱 멤버들이 직접 들려주는 과거와 현재, 그리고 미래에 대한 이야기로 기대감을 한층 끌어올린다.

미국 로스앤젤레스(LA)에 모인 일곱 멤버는 'BTS'의 존재와 의미를 되짚으며 새로운 앨범과 음악을 향한 고민을 이어간다.

다가올 미래에 대한 불확실함과 기대가 교차한 가운데, 멤버들은 서로를 향한 믿음으로 음악을 완성해 간다.

트레일러 영상 속 "당연하게 돌아올 곳으로 돌아왔다"라는 내레이션은 3년 9개월 만에 완전체로 선보이는 앨범, 버거운 왕관의 무게를 견뎌내고 방탄소년단이기에 가능한 무대에 대한 기대를 더한다.

멤버들은 컴백을 준비하며 어떤 고민의 시간을 가졌을지, 아티스트로서 다음 챕터를 준비하는 여정을 담아낸 'BTS: 더 리턴'에 기대가 쏠린다.

'BTS: 더 리턴'은 넷플릭스 다큐멘터리 '스트링어: 그 사진은 누가 찍었나', '팝 역사상 가장 위대한 밤'을 연출한 바오 응우옌 감독이 연출을 맡았다.

여기에 '마사', '카롤 G: 투모로우 워즈 뷰티풀' 등을 제작한 세계적 제작사 디스 머신과 하이브가 의기투합해 방탄소년단의 컴백 여정을 보다 밀착해 담아낼 예정이다.

alice09@newspim.com

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