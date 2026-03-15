방탄소년단이 쓸 새로운 역사의 순간, 21일 넷플릭스 단독 생중계

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=방탄소년단의 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG' 메인 포스터가 공개됐다.

넷플릭스가 오는 21일 오후 8시 단독 생중계하는 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'의 메인 포스터를 오픈했다. 전 세계 팬들의 기대감이 부풀어 오르고 있다.

메인 포스터 속 방탄소년단의 묵직한 아우라가 완전체 컴백에 대한 기대감을 한층 뜨겁게 달군다. 공개 직후 화제를 일으킨 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'를 상징하는 조명은 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'​에서 펼쳐질 신곡 무대를 더욱 기대케 한다.

넷플릭스 단독 생중계를 통해 서울 광화문광장 일대에서 열리는 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'의 열기를 전 세계 팬들과 실시간으로 함께 즐길 수 있다는 것에도 이목이 집중된다.

특히 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 최초의 라이브 이벤트이자 음악 공연이라는 점도 특별하다. 이번 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG' 생중계를 통해 전 세계 어디서든 같은 시간, 같은 무대를 경험하는 새로운 관람 방식을 제시하는 라이브 콘텐츠로의 엔터테인먼트 경험을 확장할 것으로 기대를 더한다.

한편 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'은 에미상, 그래미, 오스카, 미국 슈퍼볼 하프타임쇼, 2012년 런던올림픽 개막식, 마돈나, 비욘세, 리아나 등 전 세계를 사로잡은 무대를 연출한 '라이브 연출 거장' 해미시 해밀턴 감독이 공연의 총괄을 맡았다. 단순한 공연 중계가 아닌, 새로운 라이브 공연 시청 경험을 선보일 것으로 기대를 모은다.

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