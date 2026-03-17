[오늘의 정치일정] 3월 17일(화)

[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
통상업무
<통일부>
-장관
10:00 국무회의 참석
-차관
통상업무
<외교부>
-장관
10:00 외통위 전체회의
15:00 청년 정책간담회
-1차관
10:00 국무회의
-2차관
미국, 스위스 출장(총리 수행)
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
15:30 불합리한 관행개선 다짐행사 (정부세종청사 보훈부)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-일정 없음
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
14:00 국민의힘 중앙청년위원회·중앙대학생위원회·전국청년지방의원협의회 합동발대식 <청년이 지키는 국민의힘>(국회 의원회관 제1소회의실)
15:30 맘(Mom)편한특별위원회 저출생영유아보육분과위원회 1차 현장 간담회(채그로 7층 / 서울 마포구 마포대로4다길 31)
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:00 국회외교통일위원회 전체회의(국회 본관 401호)
14:00 국민의힘 중앙청년위원회·중앙대학생위원회·전국청년지방의원협의회 합동발대식 <청년이 지키는 국민의힘>(국회 의원회관 제1소회의실)
-정점식 정책위의장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
14:00 강명구 의원 주최 <지속가능한 플랫폼 산업 생태계의 재구축 토론회>(국회 의원회관 제9간담회의실)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상 업무
-천하람 원내대표
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
-이주영 정책위의장
통상 업무
<조국혁신당>
-조국 당대표
10:00 6.3 지방선거 청년 혁신 인재 영입식 / 국회 본관 당회의실(224호)
-서왕진 원내대표
09:30 의원총회 /정치개혁 광장(국회 본관 앞 농성장)
10:00 6.3 지방선거 청년 혁신 인재 영입식 / 국회 본관 당회의실(224호)