신한자산운용, 오는 17일 '200타겟위클리커버드콜 ETF' 상장

코스피200 기반 위클리 콜옵션 매도·연 15% 프리미엄 목표

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한자산운용이 오는 17일 'SOL 200타겟위클리커버드콜 ETF'를 신규 상장한다고 16일 밝혔다.

SOL 200타겟위클리커버드콜 ETF(상장지수펀드)는 코스피200을 기초자산으로 하고 주 단위로 국내 위클리 콜옵션을 매도해 연 15% 수준의 옵션 프리미엄 수익을 목표로 하는 타겟커버드콜 전략 상품이다. 코스피200 구성 종목의 배당수익을 더해 추가 분배 재원도 확보한다.

타겟커버드콜 전략은 자산 일부만 활용해 목표 프리미엄을 추구하는 방식으로, 옵션 매도 비중을 탄력적으로 조절할 수 있어 기초자산 상승 시 시장 참여도를 일반 커버드콜 대비 높일 수 있다.

[사진=신한자산운용]

국내 옵션 프리미엄 수익은 세법상 비과세 대상이며 금융소득종합과세에도 포함되지 않는다. 일반 계좌에서 해외 커버드콜 상품 대비 세 부담을 낮추면서 월 현금흐름을 추구할 수 있다. 다만 코스피200 종목 배당수익에는 배당소득세가 발생한다.

분배금은 월초에 지급하는 구조를 채택했다. 첫 월배당은 오는 5월 4일 지급 예정이다.

김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "국내 타겟 커버드콜 전략의 장점은 그대로 유지하면서 월초 분배라는 차별화된 구조를 더해 현금흐름 관리 편의성을 높인 상품"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com