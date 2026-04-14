인피니언, 글로벌 차량용 반도체 시장 6년 연속 1위

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마이크로컨트롤러 분야 점유율 36%, 경쟁사와 격차 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 인피니언 테크놀로지스가 글로벌 차량용 반도체 시장에서 6년 연속 1위를 차지했다.

14일 시장조사업체 테크인사이트가 발표한 지난해 자동차 반도체 시장 분석에 따르면 인피니언은 12.8%의 시장 점유율로 2위 경쟁사와의 격차를 벌렸다.

지난해 글로벌 차량용 반도체 시장 규모는 744억 달러로 전년(699억 달러) 대비 6.4% 증가했다.

[사진=인피니언]

인피니언은 2020년 처음 글로벌 1위에 오른 후 지위를 유지해 왔다. 지역별로는 유럽, 한국, 중국에서 1위를 기록했고, 북미와 일본에서는 2위를 차지했다.

특히 차량용 마이크로컨트롤러 분야에서 우위가 두드러진다. 2025년 시장 점유율은 36.0%로 전년 대비 3.9% 포인트 증가했다. 마이크로컨트롤러는 전기 드라이브트레인 제어, 첨단 운전자 보조 시스템, 자율주행 기능 등 자동차 혁신의 핵심 영역에서 중요한 역할을 한다.

인피니언의 오토모티브 영업 총괄 수석 부사장 피터 셰퍼는 "소프트웨어 정의 차량과 드라이브트레인 전동화라는 핵심 트렌드에 대응한 고객 중심 전략이 시장 1위를 가능하게 했다"고 말했다.

syu@newspim.com