중국, 트럼프 군함 파견 요청 사실상 거부..."즉시 군사행동 중단해야"

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국에 군함을 호르무즈 해협에 파견할 것을 요구한 데 대해 중국이 사실상 거부 의사를 표명했다.

린젠(林劍) 중국 외교부 대변인은 16일 정례 브리핑에서 트럼프 대통령의 군함 파견 요청에 대한 중국의 입장을 묻는 질문에 "중국은 각국이 즉시 군사 행동을 중단하고 긴장 상황이 더욱 악화되는 것을 피하며, 지역 정세의 불안을 방지하고, 세계 경제 발전에 더 큰 영향이 미치는 것을 막을 것을 다시 한번 촉구한다"고 대답했다.

린젠 대변인은 "최근 호르무즈 해협의 긴장이 국제 물류 및 에너지 물류에 충격을 주어 세계 평화와 안정을 해치고 있다"고도 말했다.

또한 미국으로부터 군함 파견을 정식으로 요청받았는지 여부를 묻는 질문에 대해 린젠 대변인은 "더 이상 제공할 정보가 없다"고 답했다.

이어 린젠 대변인은 트럼프 대통령이 "호르무즈 해협 문제에 협조하지 않으면 중국 방문을 연기할 것"이라고 한 발언에 대한 입장을 묻는 질문에 "정상 외교가 미국과 중국의 관계에 있어서 대체할 수 없는 전략적 지도 역할을 하고 있으며, 양국은 트럼프 대통령의 방중 문제에 대해 지속적으로 소통하고 있다"고 답했다.

이와 함께 린젠 대변인은 중국과 북한의 항공편 운항 재개에 대해 "중국과 북한은 우호적인 이웃으로, 항공편 운항 재개는 양국 국민의 우호적인 교류를 용이하게 하는 긍정적 조치"라고 설명했다.

린젠 중국 외교부 대변인[사진=중국 외교부]

ys1744@newspim.com