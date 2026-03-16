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美 군함 파견 요청에 中 "한국·일본은 가능할지 몰라도 중국은 불가능"

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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(미국 현지 시간) 중국을 포함한 5개국에 이란 호르무즈 해협 봉쇄에 대응할 군함 파견을 요구하자, 중국 내에서는 '중국은 결코 파견 요청에 응하지 않을 것'이라는 반응이 나오고 있다.

우선 주미 중국 대사관 대변인은 이에 대해 "중국은 즉각적인 적대 행위 중단을 촉구하고 있다"며 "모든 당사국은 안정적이고 방해받지 않는 에너지 공급을 보장할 책임이 있다"고 발언했다. 이는 중국이 미국의 군함 파견 요청을 받아들이지 않을 것임을 시사한다.

중국 내 매체와 전문가들 역시 미국의 파견 요청은 받아들일 수 없는 요구 사항이라는 반응을 보이고 있다.

관영 글로벌타임즈는 16일 논평 기사를 통해 "미국이 전쟁을 시작했지만 끝낼 수 없는 상황에 몰리자 타국을 전쟁에 끌어들이고 있다"며 "애초에 호르무즈 해협 위기를 촉발한 자는 누구이며, 여전히 이란을 폭격하고 있는 나라는 누구인가"라고 비판했다. 매체는 이어 "호르무즈 해협 긴장 고조의 원인은 해군력 부족이 아니라, 현재 전쟁이 진행되고 있기 때문"이라며 "해협의 안전 보장은 총성이 멈추는지에 따라 달려 있다"고 강조했다.

중국의 한 군사 평론가는 "그동안 중국은 중동 문제 해결책으로 정치적 수단을 강조해 왔으며, 트럼프 대통령이 제시한 군함 파견은 중국이 말해온 정치적 수단에 해당하지 않는다"라며 "중국은 이란 군사력과의 충돌을 원치 않는다"고 말했다. 또한 "한국, 일본, 영국, 프랑스 등은 그렇게 할 수 있겠지만 중국은 파견하지 않을 것"이라고 전망했다.

뤄밍후이(駱明輝) 싱가포르 남양공대 교수는 "중국은 그동안 미국의 군사 공격을 비판해 왔기 때문에, 중국이 미국의 요청대로 군함을 파견하면 곤란한 상황에 처하게 될 것"이라며 파견 가능성이 매우 낮다고 평가했다.

중국의 관영 신화사 계열의 시사 평론 SNS 계정인 뉴탄친(牛彈琴)은 "미국이 중국에게 뒷수습을 부탁하고 있다"며 "미국의 목표는 이란 정권 전복이 아니라 이제는 호르무즈 해협 안정이 됐다"고 비꼬았다. 뉴탄친은 "중간선거를 앞두고 다급해진 트럼프 대통령이 5개국에게 전쟁 동참을 요구해 왔다"고도 평가했다.

한편 트럼프 대통령은 14일 트루스소셜에서 "여러 국가, 특히 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들은 미국과 함께, 해협을 개방되고 안전하게 유지하기 위해 군함을 보낼 것(will be sending War Ships)"이라며 한국, 중국, 일본, 프랑스, 영국 등 5개국에 해군 전력 파견을 요구했다.

미국-이스라엘과 이란 간의 갈등이 지속되는 가운데, 이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 공언하자 루오지아산(Luojiashan) 유조선이 오만 무스카트에 정박해 있다. (2026년 3월 7일, 오만 무스카트) [사진=로이터 뉴스핌]

ys1744@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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