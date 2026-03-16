미래아이앤지 새 주인 '스텔라프라이빗에쿼티' 낙점

매각가 1200억원 확정…밸류업 역량 검증

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 프라이빗에쿼티(PE) 운용사 스텔라프라이빗에쿼티는 유가증권 상장사 미래아이앤지 경영권 인수를 위한 본계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 미래아이앤지의 최대주주인 엑스와 남산물산의 남궁견 회장은 우선협상대상자로 선정됐던 스텔라PE와 경영권 지분 매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 이날 체결했다. 실제 인수 주체로는 스텔라PE가 설립한 스텔라이노베이션투자목적회사가 나선다. 최종 매각가는 1200억원으로 확정됐다.

미래아이앤지 로고. [사진=미래아이앤지]

특히 이번 딜이 신속하게 성사될 수 있었던 배경에는 스텔라PE의 확실한 자금력과 명확한 청사진, 그리고 이를 실현할 수 있는 경영능력에 대한 검증이 있었던 것으로 파악된다고 회사는 설명했다. 이는 당초 IB(투자은행) 업계에서 예상 거래대금으로 추산했던 1000억 원에서 1400억원 사이의 중간 값에 부합하는 액수다.

회사에 따르면 또한 스텔라PE를 이끄는 이수형 의장의 전문성이 이번 딜에 강한 신뢰를 더했다는 평가다. 서울대학교 법과대학을 졸업한 이수형 의장은 한글과컴퓨터 그룹법무총괄 출신 변호사로, 현재 에이케이파트너스자산운용 대표이사를 맡고 있는 등 법률 및 금융 부문을 아우르는 폭넓은 경험과 네트워크를 갖춘 인물이다.

한편 스텔라프라이빗에쿼티 측은 단순한 금융 투자에 머무르지 않고 기업의 성장 단계에 직접 참여하는 '모범 자본'으로 자본시장에 자리 잡겠다는 계획도 밝힌 바 있다. 법률과 투자 실무를 모두 경험한 역량을 바탕으로 리스크를 관리하면서도 실질적인 성과를 만들어내겠다는 구상이다.

nylee54@newspim.com