전남도, 전남·광주통합특별법 시행령 초안 착수

지원위원회·재정·교육·산업 등 법적 기반 마련 속도

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 전남·광주통합특별시 출범을 위한 특별법 시행령 제정 절차에 착수했다.

16일 전남도에 따르면 지원위원회 구성과 재정·교육·산업 등 세부 기반 마련에 속도를 내고 있다. 전남도는 이날 도청 서재필실에서 황기연 전남도지사 권한대행 주재로 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법 시행령' 보고회를 개최하고 시행령 제정 방향과 핵심 과제를 점검했다.

전남광주통합특별시 출범 준비 간담회. [사진=전남도] 2026.03.16 ej7648@newspim.com

이번 보고회는 지난 5일 공포된 전남광주통합특별법 시행에 필요한 세부 제도 마련 상황을 점검하고 중앙부처 대응 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 특별법에서 대통령령으로 정하도록 위임했거나 특별법 시행에 필요한 사항으로 시행령에 꼭 반영해야 할 사항을 중점 논의했다.

에너지 분야에서는 에너지 자립도시 조성을 위한 전력산업 기반 기금 지원사업을 발굴하고, 분산에너지 활성화 전력망 구축 지원을 위한 절차와 방법 등을 세부적으로 논의했다.

산업 분야에서는 반도체산업 특화단지의 지정·지원 기준 등 세부 절차를 논의했으며 SOC 분야에서는 국가 재정지원 대상 도로의 범위와 지방관리항만 지원 대상을 구체화해 국비 확보를 위한 제도적 근거를 명확히 했다.

황 권한대행은 "특별법이 현장에서 작동해 도민이 변화를 체감하도록 시행령을 정교히 마련하겠다"며 "정부 시행령안에 전남도 의견이 최대한 반영되도록 중앙부처와 긴밀히 협의하겠다"고 밝혔다.

전남도는 앞으로 중앙정부와 협의를 이어가며 자치법규 정비, 조직·재정 통합 등 7월 1일 전남·광주통합특별시 출범 준비에 만전을 기할 계획이다.

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