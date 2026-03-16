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[MLB] '다저스 컴백' 김혜성, 시범경기서 1안타… 타율 0.412

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) LA 다저스 내야수 김혜성(27)이 월드베이스볼클래식(WBC)을 마치고 소속팀에 복귀하자마자 시범경기에서 다시 한 번 존재감을 드러냈다.

다저스는 16일(한국시간) 미국 애리조나주 메사 슬론 파크에서 열린 2026시즌 MLB 시범경기에서 시카고 컵스를 14-8로 꺾었다. 이 경기는 다저스가 같은 날 두 경기를 동시에 치르는 스플릿 스쿼드 일정 가운데 하나였다.

김혜성은 이날 1번 타자 겸 2루수로 선발 출전해 4타수 1안타 1삼진 1도루 1득점을 기록했다. 1회 첫 타석에서는 컵스 선발 제임슨 타이욘을 상대로 3구 만에 삼진으로 물러났다. 2회 초에는 앞선 타자들의 연속 안타로 잡은 무사 1·3루에서 잘 맞은 땅볼이 2루수 정면으로 향하며 4-6-3 병살타로 연결돼 아쉬움을 남겼다.

[애리조나 로이터=뉴스핌] LA 다저스의 김혜성이 지난 2월 시범경기에서 도루에 성공한 모습. 2026.02.28 wcn05002@newspim.com



세 번째 타석에서 흐름을 바꿨다. 4회 초 선두 타자로 나선 김혜성은 타이욘의 체인지업을 밀어쳐 우익수 앞으로 떨어지는 안타를 만들어냈다. 출루 직후 곧바로 2루 도루에 성공하며 자신의 장기인 스피드를 살렸고 이후 알렉스 콜의 우전 안타 때 3루까지 진루했다. 이어 바뀐 투수 타일러 라스의 폭투를 틈타 홈을 밟으며 득점했다. 6회 마지막 타석에서는 좌완 케일럽 틸바를 상대로 중견수 뜬공에 그친 뒤, 7회 말 수비에서 제이크 겔로프와 교체돼 이날 경기를 마쳤다.

김혜성의 올해 시범경기 성적은 타율 0.412(17타수 7안타) 1홈런 5타점 3도루, OPS 1.000으로 집계되고 있다. WBC에 합류하기 전까지 4경기에서 6안타를 때려내며 타율 0.462를 기록했고 WBC 일정을 소화한 뒤 다시 다저스 유니폼을 입은 이날 경기에서도 안타와 도루를 추가하며 출전한 5경기 모두에서 안타를 생산 중이다.

이날 다저스 타선은 시범경기답지 않게 폭발했다. 무키 베츠가 시범경기 첫 홈런을 때려내며 공격을 주도했고 피츠버그 파이리츠에서 새로 합류한 잭 수윈스키는 다저스 데뷔 타석에서 3점 홈런을 쏘아 올렸다.

김혜성의 활약은 다저스 내야 경쟁 구도와도 맞물려 눈길을 끈다. 다저스의 주전 2루수로 꼽히던 토미 에드먼이 지난해 11월 오른쪽 발목 수술을 받으면서 2026시즌 개막을 부상자 명단(IL)에서 맞게 됐다. 에드먼의 공백 속에 김혜성은 2루수는 물론 유격수·외야까지 소화 가능한 멀티 자원으로 평가받으며 개막 로스터 경쟁에서 강한 인상을 남기고 있다.

psoq1337@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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