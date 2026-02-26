[MLB] 김혜성, 2안타 2도루에 중견수 호수비까지… OPS 1.000

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = LA 다저스의 김혜성이 멀티히트와 중견수 호수비, 멀티 도루로 공수주에서 맹활약했다. 전문 내야수인 김혜성이 지난해부터 연습해온 중견수 수비까지 소화하며 멀티 포지션 경쟁력을 입증, 개막 로스터 진입을 향한 인상적인 경기력을 펼쳤다.
다저스는 26일(한국시간) 미국 애리조나주 스코츠데일 솔트 리버 필즈 앳 토킹 스틱에서 애리조나 다이아몬드백스와 2026 메이저리그 베이스볼(MLB) 시범경기에서 6-3으로 승리했다.
김혜성은 1번 타자 겸 중견수로 선발 출전해 3타수 2안타 1타점 1득점 2도루를 기록했다. 시범경기 타율은 0.500(10타수 5안타), OPS(출루율+장타율)는 1.000까지 상승했다.
1회초 선두타자로 나선 김혜성은 애리조나 선발 잭 갤런을 상대로 우전 안타를 때린 뒤 곧바로 2루 도루에 성공했다. 시범경기 3경기 연속 안타다. 수비에서도 기여했다. 1회말 무사 1, 2루 위기 상황에서 파빈 스미스의 까다로운 플라이 타구를 잡아냈다. 4회말 2사 2루에서는 헤랄도 페르도모의 중견수 키를 넘길 수 있는 깊은 타구를 담장 앞에서 잡아내며 실점을 막았다.
5회초 2-3으로 뒤진 무사 1, 2루에서는 딜런 레이를 상대로 중전 적시타를 날려 3-3 동점을 만들었다. 다시 2루 도루에 성공하며 멀티 도루를 완성한 뒤 홈까지 밟았다. 김혜성은 5회말을 앞두고 대수비 켄달 조지와 교체되며 이날 경기를 마쳤다.
psoq1337@newspim.com