[MLB] 눈도장 찍고 떠난 다저스 김혜성... "스프링캠프서 강한 인상 남겨"

4번의 시범경기서 타율 0.462, OPS(출루율+장타율)도 1.154 맹활약

다저스 로버츠 감독 "경기 방식 마음에 들어, 지금까지 모습 매우 고무적"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 빅리그 2년 차 시즌을 앞둔 김혜성이 LA 다저스 내야 한 자리를 꿰찰 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.

MLB닷컴은 27일(한국시간) "김혜성이 많은 시간을 소화하지는 못했지만, 두 번째 빅리그 스프링캠프에서 충분히 강한 인상을 남겼다"라며 "그가 자리를 비운 약 2주 동안 다저스 내부에서는 2루 포지션 경쟁이 이어질 것"이라고 전했다.

[애리조나 로이터=뉴스핌] LA 다저스의 김혜성이 27일 열린 시범경기에서 도루에 성공했다. 2026.02.28 wcn05002@newspim.com

김혜성은 전날 미국 애리조나주 글렌데일 캐멀백랜치에서 열린 시카고 화이트삭스와의 2026 메이저리그 시범경기에 9번 타자 2루수로 선발 출전해 3타수 1안타(1홈런) 1타점 1득점으로 활약했다. 시범경기 첫 홈런을 터뜨리며 타격감을 한층 끌어올렸다.

최근 흐름은 더욱 인상적이다. 김혜성은 시범경기 4경기 연속 안타를 기록 중이며, 현재 타율 0.462(13타수 6안타)를 찍고 있다. 여기에 1홈런 5타점 3득점 2도루를 더했고, OPS(출루율+장타율)도 1.154로 상위권에 올라 있다. 표본은 많지 않지만, 공격 전반에서 고른 활약을 펼치고 있다는 평가다.

수비에서도 장점을 드러냈다. MLB닷컴은 "김혜성이 이번 스프링캠프에서 2루수뿐 아니라 중견수로도 출전해 빠른 발을 활용한 인상적인 러닝 캐치를 두 차례 선보였다"라며 멀티 포지션 능력을 높게 평가했다.

특히 김혜성의 유틸리티성은 올 시즌 활용 폭을 넓힐 수 있는 강점으로 꼽힌다. MLB닷컴은 "멀티 포지션 소화 능력이 그에게 큰 도움이 될 것"이라고 전망했다.

[스코츠데일 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 김혜성이 26일(한국시간) 2026 애리조나와의 MLB 시범경기에서 중견수 수비를 보고 있다. 2026.2.26 psoq1337@newspim.com

다른 현지 매체도 주목하고 있다. 'SB 네이션'은 같은 날 "토미 에드먼과 키케 에르난데스가 개막을 앞두고 전열에서 이탈하면서 다저스의 2루 자리가 서류상 공석처럼 보인다"라며 "이번 스프링캠프에서 김혜성이 자신이 그 자리에 적임자임을 증명하고 있다"라고 분석했다.

다만 그는 잠시 팀을 떠난다. 김혜성은 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 출전을 위해 일본으로 출국하며 스프링캠프를 일시 중단한다. 한국 대표팀은 다음 달 도쿄에서 WBC 1라운드를 치른다. 만약 한국이 조별리그를 통과하지 못할 경우, 김혜성은 시범경기를 약 열흘 남겨둔 시점에 다저스로 복귀하게 된다.

대표팀 합류 전 마지막 경기에서 홈런을 날린 김혜성은 '출국 전 좋은 마무리를 했다고 생각하느냐'는 질문에 "그 질문을 감독님께 해줄 수 있냐"고 웃으며 되물었다. 이에 데이브 로버츠 다저스 감독은 "김혜성은 지금까지 정말 좋은 모습을 보여줬다. 경기 방식이 마음에 든다"라며 "홈런은 케이크 위의 아이싱이자 문장의 느낌표 같은 장면이었다"라고 칭찬했다.

로버츠 감독은 기술적인 부분에서도 긍정적인 변화를 짚었다. 그는 "변화구 대처가 좋아졌고, 스트라이크존 아래로 떨어지는 공에 쉽게 반응하지 않는다. 원래 강점이던 빠른 공 대응도 여전히 좋다"라며 "스윙의 약점을 어느 정도 보완한 것 같다. 아직 이르지만 지금까지 모습은 매우 고무적"이라고 평가했다.

wcn05002@newspim.com