국립진안고원산림치유원, 치매극복선도단체 지정

치매안심센터 협력 지역 치매안전망 참여

치매 정보 안내·예방 프로그램 운영 추진

[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군은 산림청 산하 한국산림복지진흥원 국립진안고원산림치유원이 치매극복선도단체로 지정됐다고 16일 밝혔다.

이와 관련 국립진안고원산림치유원은 지난 11일 산림치유센터에서 치매극복선도단체 지정에 따른 현판식을 개최했다.

김창현 국립진안고원산림치유원장(앞줄 우측 다섯번째)과 치유원 관계자들이 산림치유센터에서 설치된 현판과 함께 기념사진을 촬영하고 있다[사진=국립진안고원산림치유원] 2026.03.16 lbs0964@newspim.com

치매극복선도단체는 지역사회에서 △치매 인식개선 활동 참여 △치매 환자와 가족에 대한 배려 문화 확산 △치매 관련 정보 안내 및 연계 협조 등의 역할을 수행하는 기관이다.

특히 지역 치매안전망의 일원으로서 치매안심센터와 협력체계를 구축하는 데 의미가 있다.

치유원은 앞으로 기관 방문객을 대상으로 치매 관련 정보를 안내하고 직원 대상 보수 교육을 진행할 계획이다.

또한 치매안심센터와 연계한 프로그램을 운영하는 등 치매 친화적 환경 조성에 적극 참여할 방침이다.

이와 함께 기관 고유의 산림치유 프로그램과 연계한 치매 예방 및 건강관리 프로그램 개발도 검토하고 있다.

김창현 치유원장은 "지역사회와 협력해 치매에 대한 편견을 낮추고 누구나 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성에 기여하겠다"며 "치매 예방과 치매 환자 및 가족 지원 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com