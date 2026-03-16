삼성 하만, JBL '밴드박스' 출시...AI로 보컬·악기 분리

연습용 앰프·휴대 스피커 결합

AI 스템 분리 기능 탑재

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 자회사 하만은 오디오 브랜드 JBL이 인공지능(AI) 기반 앰프 겸 스피커 'JBL 밴드박스(BandBox)'를 출시했다고 16일 밝혔다.

밴드박스는 초보자와 숙련된 뮤지션을 겨냥한 스마트 연습용 앰프이자 휴대용 스피커 라인업이다.

제품은 '솔로(Solo)'와 '트리오(Trio)' 두 모델이다. AI 기반 보컬·악기 분리 기술 '스템(Stem) AI'를 탑재했다.

JBL 밴드박스 솔로 [사진=하만]

기기 안에서 보컬, 기타, 드럼을 실시간으로 분리하거나 제거할 수 있다. 사용자는 좋아하는 곡에 맞춰 연주하거나 자신의 악기에 맞춘 반주 믹스를 구성할 수 있다.

'밴드박스 솔로'는 개인 연주자를 겨냥한 모델이다. 기타 또는 마이크 입력 단자 1개를 지원한다. 스트리밍 음악에서 특정 트랙을 제거한 뒤 반주에 맞춰 연주할 수 있다.

'밴드박스 트리오'는 그룹 연주용 모델이다. 4개 악기 입력과 4채널 믹서를 지원한다. 교체형 배터리를 적용해 장시간 연주 세션에도 사용할 수 있다.

출고가는 각각 44만9000원, 89만9000원이다.

syu@newspim.com