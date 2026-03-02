전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.02 (월)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

[갤럭시 언팩] "언제 어디서나 흔들림 없이"…삼성전자, '1억건 귀 데이터'로 빚은 버즈4 프로

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

1억 개 형상 데이터·1만 회 시뮬 반영
진동판 20% 확대·딥러닝 ANC 적용

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 26일(현지시간) '갤럭시 언팩 2026'에서 공개한 '갤럭시 버즈4 프로'는 단순한 성능 수치 경쟁을 넘어 '일관된 안정성' 확보에 초점을 맞춘 제품이다. 전 세계 1억 건 이상의 귀 형상 데이터와 1만 회 이상의 착용 시뮬레이션을 설계에 반영해 실제 사용 환경에서도 흔들림 없는 사운드 완성도를 구현하는 데 방점을 찍었다.

특히 ▲주변 환경 ▲사용자의 귀 모양 ▲착용 상태 등 음향 성능에 영향을 미치는 변수를 과학적으로 분석하고, 진동판 유효 면적 확대와 하만 타깃 커브 기반 튜닝, 딥러닝 기반 소음 분석 알고리즘을 결합해 '최대 성능'이 아닌 '언제나 동일한 완성도'를 구현한 점을 핵심 혁신 요소로 내세웠다.

문한길 삼성전자 MX사업부 오디오그룹 마스터는 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026(Galaxy Unpacked 2026)' 사운드 브리핑에서 "갤럭시 버즈4 프로는 '누가, 언제, 어디서, 어떻게 이 제품을 사용하게 될까'라는 근본적인 질문에서 개발이 시작됐다"며 "뛰어난 음질과 ANC 성능을 한 단계 끌어올리는 동시에, 사용자의 일상에 가장 편안하고 든든한 오디오 파트너가 될 것"이라고 말했다.

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 문한길 삼성전자 MX사업부 오디오그룹 마스터가 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코 '갤럭시 언팩 2026' 행사에 참석해 버즈4 시리즈의 기술 혁신을 소개하고 있다. 2026.02.27 kji01@newspim.com

◆ 새로운 스피커 구조로 원음에 더 가까이

삼성전자는 전작인 갤럭시 버즈3 프로에서 호평 받았던 음질과 ANC 성능을 한 단계 더 끌어올리기 위해 스피커 구조부터 재설계했다. 갤럭시 버즈4 프로는 진동판 유효 면적을 전작 대비 약 20% 확장했다. 물리적으로 제한된 이어버드 내부 공간에서도 스피커 가장자리 베젤을 최소화하는 설계를 통해 이를 구현했다. 이를 통해 저음 표현력을 강화해 한층 깊은 몰입감을 제공한다.

문한길 마스터는 "음질 측면에서 강점을 지닌 투웨이(2-Way) 스피커 구조를 계승하는 동시에 ANC 성능을 극대화하고자, 컴팩트한 사이즈를 유지하면서도 진동 면적을 극대화한 역대 최대 효율의 우퍼를 채택했다"고 설명했다.

버즈4 프로는 고음을 정교하게 표현하는 트위터(Tweeter)와 함께 10kHz 이상의 미세한 고주파 디테일과 공간감을 살려 하이파이 사운드를 구현한다. 동시에 실제 착용 환경에서 ANC 성능을 저하시키는 저주파 노이즈를 상쇄할 수 있는 구조적 기반도 마련했다.

또 삼성전자는 다년간 축적한 연구 데이터를 바탕으로 하만 타깃 커브(Harman Target Curve)를 참조해 튜닝을 진행했다. 첫인상만 화려한 소리가 아닌, 오래 들어도 편안하고 균형 잡힌 음색을 구현하는 데 초점을 맞췄다. 하만 타깃 커브는 스피커로 청취하는 것과 유사한 경험을 목표로 설계된 주파수 응답 기준으로, 전 세계 다양한 연령대 청취자의 선호도 평가를 반영한 지표다.

◆ 착용 데이터 1억 건…'일관된 안정성'에 초점

삼성전자는 2024년부터 미국 미시간 대학교와 협업해 확보한 전 세계 1억 개 이상의 귀 형상 데이터와 1만 회 이상의 착용 시뮬레이션을 기반으로 인체공학 설계를 고도화했다. 이를 토대로 ANC 기능을 정교하게 다듬어 다양한 착용 조건에서도 최상의 성능을 발휘하도록 했다.

문 마스터는 "제품의 착용감이 완벽하지 않을 경우 소리가 새거나 외부 소음이 유입되면서 고주파음이 부각되는 등 불편감을 유발할 수 있다"며 "버즈4 프로는 최대 성능보다 '일관된 안정성'에 초점을 맞춰, 어떤 상황에서도 가장 자연스럽고 편안한 사운드 경험을 제공하도록 설계됐다"고 말했다.

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 문한길 삼성전자 MX사업부 오디오그룹 마스터가 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코 '갤럭시 언팩 2026' 행사에 참석해 버즈4 시리즈의 기술 혁신을 소개하고 있다. 2026.02.27 kji01@newspim.com

실시간으로 유입되는 소음을 분석해 최적의 ANC 필터를 생성하는 알고리즘도 적용했다. 내부 연구를 통해 검증한 소음 기준을 바탕으로 ANC 모드와 주변 소리 듣기 모드를 상황에 맞게 전환해 최적의 청취 환경을 제공한다.

딥러닝 기술을 기반으로 한 '사이렌 인식(Siren Detection)' 기능도 새롭게 구현했다. 85dB 이상의 큰 소음이 감지되면 사운드 몰입감을 유지하면서도 대화·알림·환경음을 들을 수 있도록 앰비언트 모드로 자동 전환해 상황 인지를 돕는다.

어댑티브 이퀄라이저(Adaptive Equalizer) 기능 역시 강화됐다. 사용자의 귀 모양과 착용 상태에 따라 발생하는 음 누설을 실시간으로 감지해 음질을 보정한다. 전작 대비 보정 대역을 2kHz까지 확장해 저음은 물론 보컬 음역대까지 아우르며, 착용 상태가 미세하게 변해도 음색 밸런스를 안정적으로 유지한다.

◆ 실험실 넘어 현장으로…통화 품질 강화

갤럭시 버즈4 프로의 통화 품질은 '음성의 명료도' 극대화에 초점을 맞췄다. 통화 상대방이 바로 옆에서 말하는 듯한 자연스러운 디지털 음질 구현을 최우선 과제로 삼았다.

문 마스터는 "전작의 배경 소음 제거 성능은 그대로 유지하면서도, 자음과 말끝 처리, 음성 경계 등을 더욱 또렷하게 다듬고 고역대 음성을 선명하게 보존하도록 강화했다"고 말했다.

삼성전자는 실험실 환경을 넘어 실제 사용 현장에서 데이터를 수집했다. 카페, 도로, 기차역, 매장 등 다양한 소음 환경에서 통화 데이터를 확보하고, 발생 가능한 모든 통화 시나리오를 구성했다. 이를 바탕으로 잡음과 울림을 효과적으로 처리하는 가속도 신호 기반 알고리즘을 완성했다.

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 갤럭시 버즈4 시리즈. 2026.02.25 kji01@newspim.com

고속으로 달리는 자동차 안에서 창문을 연 채 통화를 하거나, 퇴근 시간 혼잡한 지하철과 자정이 넘은 거리 등 다양한 공간에서 여러 화자가 직접 움직이며 통화 테스트를 진행했다. 실사용 환경을 최대한 반영해 최적의 통화 품질을 구현하기 위한 과정이었다.

문 마스터는 "버즈를 착용하고 통화 시 발화에 따른 근육의 움직임이나 시간의 흐름에 따라 착용 상태가 바뀌고 외부 잡음이 유입될 수 있다"며 "버즈4 프로는 착용 상태 변화를 실시간으로 감지하고 잡음 제거 알고리즘을 즉각 보정하여 발신자 및 수신자 모두 언제나 최상의 통화품질을 즐길 수 있도록 설계했다"고 강조했다.

kji01@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'왕과 사는 남자' 800만 돌파 [서울=뉴스핌]이웅희 기자=영화 '왕과 사는 남자'가 누적 800만 관객을 돌파했다. 감독과 배우들의 친필 감사 메시지도 공개했다.  1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화 '왕과 사는 남자'가 누적 관객수 800만 명을 돌파하며, 2026년 최고 흥행작의 위상을 공고히 했다. 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '왕과 사는 남자'는 개봉 26일째인 3월 1일 기준 누적 관객수 8,006,326명을 기록했다. 관객들을 중심으로 확산된 뜨거운 입소문과 쉽게 가시지 않는 영화의 여운으로 인한 N차 관람 열풍에 힘입은 결과로 의미를 더하고 있다. 또한 800만 관객 돌파를 맞아 <왕과 사는 남자>의 장항준 감독은 "<왕과 사는 남자>를 사랑해 주신 관객분들께 너무나 감사하다. 800만 관객이 영화를 봐주셨는데, 나뿐만 아니라 제작진들과 배우들도 다들 상상해 본 적이 없는 숫자라는 생각을 한다. 모두가 하루하루 감사한 마음으로 지내고 있다"며 흥행에 대한 벅찬 소감을 전했다. 배우들 역시 친필 감사 메시지를 공개했다. 광천골 촌장 엄흥도 역의 유해진은 "생각지도 못한 큰 사랑. 진심으로 감사드립니다! 건강하세요^^", 어린 선왕 이홍위 역의 박지훈은 "여러분들께서 사랑해주셔서 영화 <왕과 사는 남자>가 800만을 달성했습니다! 정말 감사합니다! 언제나 늘 열심히 하겠습니다♡ 행복하세요!" , 권력자 한명회 역의 유지태는 "내 인생에 800만 영화를 함께했다는 것만으로 이미 성공한 배우입니다. 진심으로 감사드립니다", 궁녀 매화 역의 전미도는 "<왕과 사는 남자> 800만!! 오랜만에 극장을 찾아와주신 어르신분들, 부모님 모시고 N차 관람해주신 자녀분들, 엄흥도와 단종의 이야기에 함께 가슴 아파해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다", 흥도의 아들 태산 역의 김민은 "<왕과 사는 남자>를 사랑해주시는 여러분들 정말 감사합니다. 덕분에 행복한 시절을 보내고 있습니다. 늘 건강하고 행복하세요♡"라며 800만 관객을 달성한 기쁜 마음을 전했다. 또 영월군수 역의 박지환은 "<왕과 사는 남자> 800만 관객 여러분 감사드립니다. 앞으로 더욱 열심히 최선을 다하겠습니다", 금성대군 역의 이준혁은 "<왕과 사는 남자> 800만 돌파! 진심으로 감사합니다", 노루골 촌장 역의 안재홍은 "<왕과 사는 남자> 800만 관객 여러분 감사합니다! 사랑합니다!"라며 감사의 인사를 전했다. 몰입감을 극대화하는 배우들의 눈부신 열연과 모두가 알고 있는 역사 속 아무도 몰랐던 단종의 숨겨진 이야기로 가슴 깊은 여운을 전하는 '왕과 사는 남자'의 흥행 질주를 당분간 이어갈 전망이다. iaspire@newspim.com 2026-03-01 15:17
사진
CIA는 모든 걸 알고 있었다 [런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 미국과 이스라엘은 누구도 예상하지 못한 대낮 공습을 감행해 이란의 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 제거했다.  통상 이 같은 대규모 군사작전은 한밤중 또는 새벽에 시작되는데 이날 공습은 오전 9시40분쯤 실행됐다.  미국 언론들은 이 같은 공습 시기 결정과 관련해 미국과 이스라엘이 하메네이를 비롯한 이란의 군 최고 수뇌부가 이날 오전에 테헤란에 모여 회의를 열 것이라는 정보를 완벽하게 파악했기 때문이라고 했다.  수십년 동안 "미국에게 죽음을"이라는 구호를 외쳐온 이란의 최고 지휘부를 일거에 제거할 수 있는 절호의 기회를 포착한 것이다.  [사진=로이터 뉴스핌] 아야톨라 알리 하메네이(왼쪽) 전 이란 최고지도자가 지난해 6월 4일(현지 시간) 테헤란 남부 호메이니 기념관에서 열린 행사에서 이슬람 혁명의 아버지 아야톨라 루홀라 호메이니 전 이란 최고지도자의 손자인 하산 호메이니와 함께 대중을 향해 인사하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 1일(현지 시간) "미 중앙정보국(CIA)이 이란 지도자들의 모임 장소를 정확히 파악하는데 도움을 줬고, 이후 이스라엘이 공격을 실행했다"고 보도했다.  보도에 따르면 CIA는 지난 몇 개월 동안 하메네이의 움직임을 지속적으로 추적해 왔다. 그 결과 그의 행적과 동선에 대해 점점 더 확신을 갖게 됐다고 한다.  그러던 중 CIA는 하메네이가 지난 28일 아침 테헤란 중심부에 있는 이란 정부 청사 단지에서 주요 군 지휘관들과 회의를 한다는 정보를 입수했다.  미국과 이스라엘은 긴급하게 움직였다. 이 기회를 놓치지 않기 위해 공격 시기를 조율했다.  CIA는 '신뢰도가 높은' 하메네이의 동선과 위치에 대한 정보를 이스라엘에 넘겼다고 이 사안에 정통한 소식통들이 NYT에 밝혔다.  이스라엘의 전투기들은 28일 오전 6시쯤 공군기지에서 이륙했다. 이어 오전 9시40분쯤 이 전투기들이 발사한 장거리 공대지 미사일이 테헤란 시내 주요 목표물을 타격했다.  이스라엘 국방부 관계자는 "오늘 아침 공습은 테헤란의 여러 곳에서 동시에 이뤄졌으며, 그 중 한 곳에 이란의 정치·안보 고위 인사들이 모여 있었다"고 했다.  NYT는 "하메네이의 제거는 작년 6월 '12일 전쟁' 이후 미국과 이스라엘이 이란 지도부에 대해 축적해 온 심층적인 정보력을 반영한 것"이라고 진단했다.  이날 공습으로 하메네이 이외에도 아지즈 나시르자데 국방장관과 압둘라힘 무사비 이란군 참모총장, 모하마드 파크푸르 이란혁명수비대 사령관, 알리 삼카니 최고지도자 군사고문 및 국방위원회 위원장 등도 폭사했다. 이란의 군 수뇌부가 한꺼번에 사라진 것이다.  미국은 이번 군사작전을 '장대한 분노(Operation Epic Fury)'라고 했고, 이스라엘은 '포효하는 사자(Operation Roaring Lion)'라고 부르고 있다.  ihjang67@newspim.com   2026-03-01 19:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동