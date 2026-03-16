화학사고시 교통안전정보 즉시 제공…주민대피 신속 지원

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 화학사고 발생 시 사고 정보와 교통 통제 상황을 실시간으로 공유해 주민 대피를 신속히 지원하는 협력체계가 구축된다.
기후에너지환경부 소속 화학물질안전원은 오는 17일 경찰청과 한국도로교통공단과 서울 서대문구 경찰청 청사에서 화학사고 발생 시 교통안전정보를 신속히 제공하기 위한 업무협약(MOU)을 체결한다고 16일 밝혔다.
이번 협약은 화학사고 발생 시 사고 현황과 우회 경로 등 안전 정보를 경찰청 도시교통정보센터를 통해 신속히 표출해 주민 대피를 지원하고 교통 혼잡으로 인한 2차 피해를 예방하기 위해 마련됐다.
화학사고가 발생할 경우 사고 관련 정보가 제때 공유되지 않으면 교통 혼잡으로 주민 대피가 지연되거나 추가 피해가 발생할 가능성이 있다. 이에 따라 관계기관 간 정보 공유 체계를 강화해 사고 대응 속도를 높이겠다는 것이다.
협약에 따라 화학물질안전원은 사고 발생 시 사고 지역의 화학사고 정보와 대피 장소, 통제 현황 등 안전 정보를 경찰청에 제공한다.
경찰청은 내비게이션 업체 등 민간 기업 및 관계기관과 협력해 사고 정보와 우회 경로를 안내하고, 한국도로교통공단은 도시교통정보센터 플랫폼을 통해 해당 정보를 표출한다.
화학물질안전원은 이번 협약을 통해 화학사고 발생 시 관계기관 간 신속한 상황 전파와 교통안전 확보가 가능해져 국민 안전을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
박봉균 화학물질안전원장은 "그동안 화학사고 관련 정보가 기관별로 개별 전달돼 상황 공유와 대응에 한계가 있었다"며 "앞으로는 화학사고 상황과 교통 정보를 관계기관 간 실시간으로 공유해 국민의 생명과 안전을 지키는 현장 대응체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.
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