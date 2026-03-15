최고령 허재-최연소 표승주 JTBC '예스맨' 등장, 웃음 폭탄 선사

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=최고령 예스맨 허재와 최연소 예스맨 표승주가 '예스맨'에 출연해 입담과 재치를 과시했다.

지난 14일 방송된 JTBC '예스맨'(연출 최창수, 김동욱)에서는 대한민국 농구의 황금기를 이끈 농구 대통령 허재와 제2의 전성기를 맞이한 코트 위의 해결사 배구 선수 표승주, 두 명의 'NEW' 예스맨과 함께한 스포츠맨들의 치열한 예능 적응기가 시원한 웃음을 선사했다.

먼저 스포츠맨들의 뜨거운 환호 속에 입장한 새로운 두 예스맨의 당찬 포부가 시선을 집중시켰다. 표승주는 등장부터 강렬한 스파이크와 필터 없는 강렬한 멘트를 선보이며 분위기를 압도했고, 허재는 자신만만하던 예스맨들의 단체 기립과 공손한 자기소개를 이끌어내며 범접 불가의 위엄을 드러냈다.

뿐만 아니라 파워 히터 표승주의 매서운 손맛을 검증하기 위한 딱밤 타임을 실시, 10점의 점수를 준다는 말에 예스맨들의 지원이 속출했다. 그중에서도 이형택은 이마에 전해지는 강력한 고통에 눈물이 글썽글썽한 채로도 웃음을 잃지 않아 무려 20점을 득점했다.

더불어 허재는 한 시대를 풍미했던 레전드답게 일명 '라떼 감성'으로 능청스러운 입담을 선보여 눈길을 끌었다. 특히 감독 시절 지도했던 코치 서장훈과 예스맨 하승진과의 남다른 티키타카는 모두를 빵 터트리며 끈끈한 사제 관계를 자랑했다.

[사진=JTBC 예스맨 영상 캡처] 2026.03.15 iaspire@newspim.com

이후 '입담식'에서는 스포츠인들의 숙명이자 서로가 더욱 강해지는 원동력이 되는 '세기의 라이벌'이라는 주제로 열띤 토크 대결이 펼쳐졌다. 선수 생활을 더욱 값지게 만들어줬던 경쟁상대이자 멘토였던 그들을 추억하며 각자의 이야기를 풀어내는 예스맨들의 모습은 흥미진진함을 더했다.

여기에 선배 이운재를 꼽은 김영광은 누구도 인정하지 못하는 라이벌 선정으로 스튜디오를 들썩였다. 그런가 하면 허재는 "사실 라이벌은 없었던 것 같다. 라이벌은 주위에서 만들어 주는 것 같다"는 생각을 밝히기도 했다.

본격적인 점수 대결에 돌입한 퀴즈 시간에는 점수를 향한 예스맨들의 열기가 제대로 불타올랐다. 축구 퀴즈에 발발한 김남일과 김영광의 신경전은 물론 난무하는 커닝 의혹, 모두를 술렁이게 한 오답 장인 표승주의 활약까지 더해진 대환장 퀴즈 현장은 확실한 재미를 선사했다.

무엇보다 문제 자체를 이해하지 못하고 헤매던 허재는 압도적인 드립력(?)으로 번외 득점을 이어갔다. 급기야 인물 퀴즈에서 김남일의 아내인 아나운서 김보민의 사진에 뜬금없이 김혜수가 아니냐는 허를 찌르는 답변으로 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

계속된 상식 퀴즈와 순화어 퀴즈에서는 힌트를 줘도 무용지물인 예스맨들의 오답 퍼레이드에 코치 서장훈의 분노가 폭발해 모두를 빵 터트렸다. 그 속에서도 박태환과 윤석민은 틈틈이 정답을 맞히며 점수를 쌓아갔고 한 치 앞도 예측할 수 없는 막상막하의 대결을 펼쳤다.

그런 가운데 윤석민이 이날 의외의 우승자로 등극, 예능 금메달의 영광을 누렸다. 반면 새로운 예스맨이었던 표승주가 8위를 차지하며 불명예의 전당에 입성해 아쉬운 인사와 함께 다음을 기약했다.

예능 최초 출연 정지를 걸고 펼쳐지는 스포츠맨들의 양보 없는 예능 서바이벌 JTBC '예스맨'은 매주 토요일 저녁 7시 10분에 방송된다.

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