티빙, '미혼남녀의 효율적 만남' 28일 국내 및 글로벌 독점 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 티빙이 오는 28일 공개되는 JTBC 새 토일 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'을 국내 및 글로벌 OTT 독점으로 선보인다.

로맨틱 코미디 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'은 사랑을 결심한 여성이 소개팅 자리에서 서로 다른 매력을 가진 두 남자를 만나게 되면서 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기를 그린다. 한지민, 박성훈, 이기택이 주연을 맡아 현실적이면서도 공감 가는 로맨스를 선보일 예정이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 미혼남녀의 효율적 만남 포스터. [사진=티빙] 2026.02.27 moonddo00@newspim.com

'미혼남녀의 효율적 만남'은 일본 디즈니+와 아시아태평양 17개 국가 및 지역 내 HBO Max의 티빙 브랜드관에서 공개된다. 티빙 브랜드관은 글로벌 OTT 이용자들에게 티빙이 큐레이션한 K-콘텐츠를 소개하는 공간으로, 현지 플랫폼 내에서 K-콘텐츠의 접근성을 높이는 거점 역할을 하고 있다.

최근 로맨틱 코미디 장르가 국내는 물론 글로벌 시장에서도 강세를 보이는 가운데, '미혼남녀의 효율적 만남'은 소개팅을 소재로 한 삼각 관계 서사를 바탕으로 웹툰 원작 IP 파워와 주연 배우들의 해외 팬덤까지 갖추고 있어 해외 시청자들의 긍정적인 반응이 예상된다.

티빙은 글로벌 브랜드관을 통해 자사 오리지널뿐 아니라 국내 방송사의 경쟁력 있는 콘텐츠까지 해외 시장과 연결하는 K-콘텐츠 허브 역할 강화에 나선다는 전략이다. 앞서 티빙 브랜드관을 통해 글로벌 공개된 MBC 금토 드라마 '판사 이한영'은 글로벌 순위 집계 사이트 플릭스패트롤 기준, 일본 디즈니+에서 공개 첫 주 시청 순위 3위를 기록하는 등 가시적인 성과를 거둔 바 있다.

티빙 관계자는 "브랜드관을 통해 소개된 드라마들이 현지에서 좋은 반응을 얻으며 티빙만의 K-콘텐츠 경쟁력을 입증하고 있다"라며 "앞으로 티빙 오리지널부터 TV 드라마까지 글로벌 공개 라인업을 지속 확대해 K-콘텐츠 허브 입지를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

JTBC '미혼남녀의 효율적 만남'은 28일 밤 10시 40분 첫 공개되며, 티빙에서 만나볼 수 있다.

moonddo00@newspim.com