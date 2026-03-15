부산박물관, 개항150년 초등생 시간여행 교육

개항기 부산 탐색과 문화유산 이해

조선 후기 개항 배경과 유물 관찰

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시립박물관은 오는 21일부터 6월까지 초등학생 대상 '주말엔 박물관' 프로그램으로 개항기 부산을 체험하는 '미지의 부산-150년 전 국제도시 부산으로 떠나는 시간여행'을 운영한다고 15일 밝혔다.

부산박물관, 미지의 부산-150년 전 국제도시 부산으로 떠나는 시간여행 웹이미지[사진=부산박물관] 2026.03.15

이번 교육은 개항기 부산의 역사 변화와 문화 교류를 이해하는 체험형 프로그램이다. 3월21일, 4월18일, 5월16일, 6월20일 매달 셋째 주 토요일 오후1시30분부터 2시40분까지 각 1회, 회차당 초등생 25명씩 총 4회 진행된다.

프로그램은 '150년 전 미지의 부산으로 떠나는 여행' 스토리를 중심으로 구성됐다. 어린이들은 여행자 역할로 개항기 부산 모습을 탐색하며 문화유산을 이해한다.

상세 내용은 부산박물관 상설·기획전시실 근대 문화유산 중심으로 개항기 역사 이해, 유물 관찰, 부산 여행 기념 마그넷 만들기 체험으로 이뤄진다.

먼저 교육실에서 조선 후기 개항 배경과 부산 모습을 PPT로 설명한다. 참가자들은 '여행가방 활동지'를 작성하며 근대 부산 여행에 필요한 물건과 이유를 기록, 상상 여행을 준비한다.

이어 전시실에서 초량화관지도, 김준근 풍속도, 한국 소개 그림책 등 유물을 관찰한다. 활동지를 통해 상상한 부산과 실제 역사 속 부산을 비교한다.

ndh4000@newspim.com