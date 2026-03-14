中国两会：8天人代会，在确定性中看见中国未来

纽斯频通讯社首尔3月14日电 3月12日，十四届全国人大四次会议闭幕。8天时间，近3000名全国人大代表齐聚北京共商国是，一幅关于中国发展的清晰图景也随之展开。

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一份规划，勾勒发展的确定性。今年全国人代会的一大重点，是"十五五"规划纲要草案的审查。

规划，一直是观察中国发展的重要窗口。从五年规划的接续推进，到中长期目标的持续落地，中国发展始终保持稳定节奏。

"十五五"规划纲要，描绘了未来五年的发展蓝图。科技创新、产业升级、绿色转型、文化繁荣、民生改善，一项项部署连接当下与未来。

不少代表在审查时谈到一个共同感受：规划凸显一个"实"字，稳定了发展预期。规划的力量，正体现在这种可预期之中。

在全球不确定性上升的背景下，中国通过接续制定发展规划，为经济社会发展锚定坐标和路径。当蓝图展开，中国前行的方向也更加清晰。

三部法律，彰显法治中国的确定性。当天的闭幕会上，生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法表决通过。三部法律涉及不同领域，却共同标注中国立法的新刻度。

从关注"人"的民法典，到关注"自然"的生态环境法典，这是法治护航人与自然和谐共生的生动写照。

民族团结进步促进法，则从法律层面推动铸牢中华民族共同体意识，为民族团结进步夯实法治根基。

国家发展规划法，把长期以来行之有效的规划实践上升为法律制度，为发展规划提供更加稳定的制度保障。

法律是治国之重器，良法是善治之前提。从单项法律到体系化立法，从政策实践到制度支撑，这些变化映照出中国法治建设的坚实步伐。

这种确定性，更涌动在每一个履职瞬间里。把镜头拉近，今年人代会的许多"小片段"，同样令人印象深刻。

来自河南的全国人大代表李翠利，从豫北村口小卖部算"一分一厘"，到在人民大会堂算起"乡村文化大账"；

来自上海的全国人大代表樊芸建议将"物业管理"改为"物业服务"，两字之改迅速得到多个部委响应。

一些代表的中肯建议，在社交媒体上引发热议；"代表通道"上，基层一线的履职故事展现了更多新招、实招；部长们走上通道、亮相记者会，密集解读政策走向，回应热点关切。

截至3月8日12时，本次人代会收到代表议案226件、建议7000余件，内容覆盖经济发展、社会治理、教育医疗等多个领域。

宏观叙事最终落脚于万家灯火。人代会上的细节与场景，折射出全过程人民民主的真实模样，彰显着民生为大的价值取向。

中国发展的确定性，来自清晰的发展蓝图，来自不断完善的制度保障，也来自以实干回应民生期盼。

开局之年，当发展蓝图变成任务清单，当法律开始落地实施，这种确定感将转化为前行的动力，也让人们对中国的未来有了更多笃定与期待。(完)

（稿件由中国新闻社提供）

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