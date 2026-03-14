한일 재무장관 "원·엔화 약세 심각한 우려…경제·에너지 협력 강화"

14일 제10차 한일 재무장관회의

새 정부 출범 이후 첫 재무장관 회의

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 일본 재정 당국과 외환시장 안정과 핵심광물 공급망 협력 등 경제 협력 강화 방안을 논의했다.

재경부는 구 부총리가 14일(현지시각) 일본 재무성에서 가타야마 사쓰키 일본 재무장관과 '제10차 한일 재무장관회의'를 열고 양자·다자간 협력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다. 이번 회의는 한일 양국에서 새 정부 출범 이후 처음 열린 재무장관 회의다.

양국 장관은 세계 경제가 성장세를 유지하고 있지만 지정학적 긴장과 금융시장 변동성 등 위험 요인이 지속되고 있다는 데 인식을 같이했다. 최근 중동 상황과 금융시장 변동성을 논의하고서 에너지의 안정적 공급을 보장하기 위한 긴밀한 협력이 필요하다는 데 공감했다.

14일(현지 시각) 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 일본 도쿄 재무성에서 열린 '제10차 한-일 재무장관회의'에 참석했다. 구 부총리가 회의 시작에 앞서 카타야마 사츠키 일본 재무장관과 기념사진을 찍고 있다. [사진=재정경제부] 2026.03.14 aaa22@newspim.com

최근 원화와 엔화 가치 하락과 관련해 심각한 우려를 공유하고 외환시장 동향을 면밀히 모니터링하기로 했다. 환율의 과도한 변동성에 대해서는 적절한 대응 조치를 지속해 나가야 한다는 점도 재확인했다.

경제안보 분야에서는 핵심광물 공급망 다변화를 위해 협력을 강화하기로 했다. 양국은 개발도상국의 핵심광물 공급망 확대를 지원하는 국제 협력 틀을 활용해 공급망 안정성을 높이고 관련 정책 공조도 이어가기로 했다.

또 일본국제협력은행(JBIC)과 한국수출입은행(KEXIM) 간 협력을 통해 공급망 회복력을 강화하는 노력의 중요성도 확인했다.

이와 함께 북한의 암호화폐 탈취와 정보기술 인력 활동 등 확산금융 문제가 국제안보에 위협이 된다는 점에도 인식을 같이했다.

한국과 일본이 함께 속한 아세안(ASEAN)+3(한중일) 협의체가 역내 금융안전망인 치앙마이 이니셔티브 다자화(CMIM)의 실효성을 높이기 위해 노력하는 것을 지지한다는 점도 확인했다.

아세안+3 거시경제조사기구(AMRO)의 감시·기술지원 역량 강화 노력도 지지하기로 했다. 아시아 채권시장 이니셔티브(ABMI)와 재해위험 금융(DRF) 로드맵 논의에도 협력을 이어가기로 했다.

양국은 글로벌 경제 현안 대응을 위해 주요 20개국(G20)과 주요 7개국(G7) 등 다자 포럼에서도 긴밀히 협력하기로 했다. 또 경제안보와 전자상거래 대응 등을 위해 양국 관세당국 간 정보 교환을 확대하고 협력을 강화하기로 했다.

투자 분야에서는 한국 국채의 세계국채지수(WGBI) 편입 추진과 국제 투자자와의 소통 확대 노력을 일본 측이 긍정적으로 평가했다. 경제 성장을 촉진하기 위한 인공지능(AI) 분야의 투자 증진 가능성에 주목했다.

일본 기관투자자의 투자 편의성을 높이기 위한 한국의 외환시장 24시간 거래, 역외 원화 결제 시스템 구축, 증권 통합결제계좌 허용 등 제도 개선 노력도 높이 평가됐다.

양국은 한일 통화스와프를 포함한 금융 협력의 중요성을 재확인하고 역내 금융안전망 강화를 위한 협력도 지속하기로 했다.

아울러 재무당국 간 차관급 정례회의와 직원 교류 프로그램을 유지하고 정책 연구기관 간 연구 협력도 이어가기로 했다.

양국은 2006년 출범한 한일 재무장관회의가 경제·금융 협력의 중요한 협의체라는 데 공감하고 제11차 한일 재무장관회의를 1년 내 한국에서 개최하기로 합의했다.

aaa22@newspim.com