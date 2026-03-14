안성시, 복지사각지대 집중 발굴…국제 정세 불안 대비

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 국제 정세 불안으로 인한 경기 악화에 대비해 복지사각지대 발굴 및 지원을 강화한다.

14일 시에 따르면 이란 사태 장기화로 인한 에너지 가격 상승과 경기 불확실성 확대로 생계 어려움을 겪을 가능성이 있는 시민들을 보호하기 위해 선제적 대응에 나섰다.

안성시청 청사[사진=안성시]

이에 시는 위기 상황에 놓인 시민을 신속히 발굴하고 지원하기 위해 47종 위기정보를 활용한 복지사각지대 발굴을 추진하고 있다.

또 읍면동 행정복지센터와 협력해 취약계층 보호에 적극 나설 계획이다.

이에 따라 주 소득자의 휴·폐업, 사업장 화재로 인한 영업곤란, 실직으로 인한 소득 상실, 단전, 중한 질병 또는 부상으로 위기에 놓인 가구는 지원 기준에 부합되면 긴급복지지원 제도를 통해 도움을 받을 수 있다.

아울러 시는 긴급복지지원 신청 후 소득·재산 기준으로 제외된 경우나 현행 법·제도로 지원받기 어려운 가구에 대해 민간자원 연계를 강화한다.

또한 대한적십자 '희망풍차' 긴급지원(생계·주거·의료지원) 등을 연계하고, 찾아가는 그냥드림 사업 추진으로 취약계층의 생활 안정을 도모할 예정이다.

시 관계자는 "사회·경제적 불안으로 예상치 못한 어려움을 겪는 시민이 없도록 폭넓은 지원 방안을 적극 검토하고, 복합 위기가구에 대해서는 사례관리를 통해 맞춤형 서비스를 제공함으로써 복지사각지대 해소에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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