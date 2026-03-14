안성시, 복지사각지대 집중 발굴…국제 정세 불안 대비

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 국제 정세 불안으로 인한 경기 악화에 대비해 복지사각지대 발굴 및 지원을 강화한다.
14일 시에 따르면 이란 사태 장기화로 인한 에너지 가격 상승과 경기 불확실성 확대로 생계 어려움을 겪을 가능성이 있는 시민들을 보호하기 위해 선제적 대응에 나섰다.
이에 시는 위기 상황에 놓인 시민을 신속히 발굴하고 지원하기 위해 47종 위기정보를 활용한 복지사각지대 발굴을 추진하고 있다.
또 읍면동 행정복지센터와 협력해 취약계층 보호에 적극 나설 계획이다.
이에 따라 주 소득자의 휴·폐업, 사업장 화재로 인한 영업곤란, 실직으로 인한 소득 상실, 단전, 중한 질병 또는 부상으로 위기에 놓인 가구는 지원 기준에 부합되면 긴급복지지원 제도를 통해 도움을 받을 수 있다.
아울러 시는 긴급복지지원 신청 후 소득·재산 기준으로 제외된 경우나 현행 법·제도로 지원받기 어려운 가구에 대해 민간자원 연계를 강화한다.
또한 대한적십자 '희망풍차' 긴급지원(생계·주거·의료지원) 등을 연계하고, 찾아가는 그냥드림 사업 추진으로 취약계층의 생활 안정을 도모할 예정이다.
시 관계자는 "사회·경제적 불안으로 예상치 못한 어려움을 겪는 시민이 없도록 폭넓은 지원 방안을 적극 검토하고, 복합 위기가구에 대해서는 사례관리를 통해 맞춤형 서비스를 제공함으로써 복지사각지대 해소에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
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