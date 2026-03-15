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현대건설, 현대제철과 부유식 해상풍력 독자 모델 개발 나선다

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특화 강재 및 콘크리트 결합한 하이브리드 부유체 공동연구 협약
기존 대비 제작비 20% 절감 목표…국제 선급기관 AIP 인증 추진

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 해상풍력 핵심 기술 확보에 나서며 글로벌 에너지 시장 전환에 속도를 더한다.

15일 현대건설은 지난 13일 충청남도에 위치한 현대제철 당진제철소에서 '부유식 해상풍력 독자 모델 개발 및 AIP 인증 획득을 위한 공동연구 협약'을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 현대건설 기술연구원 김재영 원장과 현대제철 연구개발본부장 정유동 전무 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

김재영 현대건설 기술연구원장(중앙 왼쪽)과 정유동 현대제철 연구개발본부장 등 양사 주요 관계자들이 '부유식 해상풍력 독자모델 공동개발 업무협약 체결식' 기념 촬영을 하고 있다. [사진=현대건설]

AIP는 선급기관이 부유식 구조물 등의 설계 개념과 기본 설계가 기술 기준과 안전 규정에 부합하는지를 검토해 제작 이전 단계에서 원칙적으로 승인하는 설계 개념 인증을 뜻한다.

부유식 해상풍력은 바다 위에 부유체를 띄워 발전 설비를 설치하는 방식으로 수심 50m 이상의 심해 해역에서도 적용이 가능해 해상풍력의 입지 제약을 크게 줄이는 기술로 평가된다. 또한 고정식 대비 풍속과 풍량, 풍향이 우수한 해역을 활용할 수 있어 높은 발전 잠재력을 가진 차세대 에너지 인프라로 주목받고 있다.

노르웨이 선급협회 DNV의 에너지 전환 전망 보고서에 따르면 현재 실증 단계인 부유식 해상풍력은 2030년 전 세계 14GW 규모로 상용화에 진입할 전망이다. 이후 가파른 성장세를 통해 2050년에는 250GW 이상으로 확대돼 이는 전 세계 해상풍력 발전량의 약 20%를 차지하며 시장 가치 1조달러 이상의 에너지 인프라 시장이 형성될 것으로 예상된다.

이번 공동연구의 핵심은 특화 강재와 콘크리트를 결합한 하이브리드 구조의 부유체를 개발하는 것으로, 현대건설은 하이브리드 부유체 설계와 모듈러 제작 및 급속 시공 기술을 개발하고 현대제철은 해상풍력용 특화 강재 개발과 성능 검증을 수행한다. 현대건설과 현대제철이 함께 개발한 하이브리드 구조의 모듈러 부유체는 국내 최초로, 관련 기술에 대해 공동 특허를 출원했다.

양사는 기존 강재 부유체 대비 제작비 20% 절감을 목표로 부유체 구조와 단면을 최적화해 강재 사용량을 줄이고, 모듈러 제작 방식을 적용해 경제성과 생산성을 높일 뿐만 아니라 구조 안정성과 내구성도 함께 확보할 계획이다. 특히 현대건설이 해양토목, 항만, 해상구조물 등 대규모 현장에서 입증한 시공 역량과 현대제철이 확보한 철강제품 포트폴리오 기반의 특화 강재 개발 역량이 결합해 그룹사 간 강력한 시너지를 발휘할 것으로 기대된다.

현대건설은 이번 협력을 통해 부유식 해상풍력의 핵심 기술인 부유체 설계 역량을 확보하고 글로벌 해상풍력 프로젝트 수주 기반을 강화한다는 전략이다. 이번 연구는 부유체 개념 설계와 성능 해석을 포함한 기본 설계를 바탕으로 최적의 설계안을 도출할 예정이며, 향후 노르웨이 선급협회 DNV 등 국제 선급기관으로부터 AIP 인증서 획득을 추진할 계획이다.

현대건설 관계자는 "부유식 해상풍력 사업에서 부유체 설계 기술은 프로젝트 수행 역량을 결정짓는 핵심 기술"이라며 "이번 공동연구를 통해 독자 기술을 확보하고 글로벌 해상풍력 EPC 사업 역량을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

현대건설은 국내 최초 서남해 해상풍력 실증단지와 국내 최대 상업운전단지 제주한림 해상풍력 프로젝트를 성공적으로 수행하며 해상풍력 EPC 시장에서 압도적 시공 역량을 입증한 데 이어 현재 390MW 규모의 신안우이 해상풍력 발전사업에 참여하고 있다.

국내 해상풍력 사업의 대형화 및 고도화를 기반으로 해외 프로젝트 진출을 추진하는 한편, 현대자동차그룹의 수소 밸류체인과 연계한 자원순환형 수소 생산 및 인프라 구축 등 에너지 사업을 다각화해 글로벌 에너지 기업으로의 도약에 박차를 가할 계획이다.

dosong@newspim.com

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