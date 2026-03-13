몬스타엑스, 4월 美 신보 발표…'언폴드' 콘셉트 포토 공개

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 몬스타엑스가 콘셉트 포토를 공개하며 미국 신보에 대한 기대감을 더했다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 최근 몬스타엑스 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 오는 4월 3일 발매되는 몬스타엑스 미국 신보 '언폴드(Unfold)'의 '써스트(THIRST)' 버전 콘셉트 포토를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 몬스타엑스. [사진=스타쉽엔터테인먼트] 2026.03.13 alice09@newspim.com

공개된 사진 속 몬스타엑스는 오피스 공간을 배경으로 종이에 무언가를 반복해서 기록하며 깊은 고뇌에 빠진 모습을 드러냈다.



파일철을 들여다보거나 수많은 종이 더미 위에 앉아 고민하는가 하면, 땀을 흘리는 연출로 답을 향한 갈증을 표현해 눈길을 끌었다.

단체 컷에서는 멤버들의 짙은 분위기와 훈훈한 비주얼이 시선을 사로잡았다.

동시에 어지럽혀진 공간과 흩날리는 종이가 무언가를 계속 찾고 갈망하고 있음을 상징적으로 보여줘 신보에 대한 궁금증을 높였다.

이와 함께 앨범의 수록곡으로 추정되는 inst 버전 일부가 담긴 스포일러 영상이 공개돼 팬들의 설렘을 끌어올렸다.

몽환적이면서도 리듬감이 느껴지는 사운드는 몬스타엑스의 다채로운 음악적 색채를 예고한다.

'언폴드'는 2021년 12월 발매한 미국 두 번째 정규 앨범 '더 드리밍(THE DREAMING)' 이후 약 4년 만에 선보이는 정식 미국 앨범이다.

몬스타엑스는 2020년 발매한 첫 미국 정규 앨범 '올 어바웃 러브(ALL ABOUT LUV)'로 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 5위로 진입했으며, '더 드리밍' 역시 2주 연속 이름을 올려 그 영향력을 입증했다.

이들은 '언폴드'를 통해 또 한 번 글로벌 음악 시장에서의 존재감을 확고히 할 전망이다.

몬스타엑스의 미국 신보 '언폴드'는 각 국가별 4월 3일 0시, 전 세계 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.



