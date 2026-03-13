전국 광역단체장 3월13일 일정

▲김관영 전북지사
- 투자협약 (09:30 회의실)
- 도의회 본회의 개회 (14:00 본회의장)
▲김진태 강원도지사
- 춘천KBS-R '11시, 강원도연구소' 생방송 인터뷰(11:30)
▲강기정 광주시장
- 통상 업무
▲황기연 전남지사 권한대행
- 도의회 임시회(10:30 본회의장)
▲이장우 대전시장
- 불꽃야구 유치 상호협력 업무협약(10:00 응접실)
- 장애인 장묘지원 업무협약(14:00 중회의실)
▲최민호 세종시장
- 아이먼저 어린이 안전 캠페인(08:00 조치원신봉초)
- 지방대육성협의회(15:00 공동캠퍼스)
- 공동캠퍼스 입주대학 학생 환담회(16:00 공동캠퍼스)
- 제24회차 시장과 함께하는 1박2일(19:00 보람동 호려울마을 4단지)
▲김태흠 충남지사
- 외부 일정 없음
▲이철우 경북 도지사
- 2026 청도군 새마을 환경살리기(10:30 청도천 둔치)
- 2026년 대구경북통합방위회의(15:00 경주화백컨벤션센터)
- 2025년 수행 소방행정종합평가 시상식(16:30 경주화백컨벤션센터)
▲김영환 충북지사
- 문화홀 개관식(09:00 도청 신관)
▲박형준 부산시장
- 부산광역시 체육진흥협의회 제1차 회의(10:00 12층 소회의실2)
- 접견-부산전문무역상사협의회(11:00 의전실)
- 접견-부산시수의사회(14:00 의전실)
- 접견-국립공원공단 금정산 국립공원사무소 신임 소장(16:40 집무실)
▲박완수 경남지사
- 도-한국노총 경남지역본부 상생협력 간담회(11:00 도정회의실)
- 도립대-국립창원대 통합대학 출범식(14:30 국립창원대)
▲김두겸 울산시장
- 2026년 산업안전사고 예방실천 결의대회(15:30 UECO 3층 컨벤션홀)
▲유정복 인천시장
- 탄소중립 미래도시 조성 통합위원회(14:00)
▲김동연 경기도지사
- 통상업무
▲오영훈 제주도지사
- 국가보훈부장관 면담(09:00 집무실)
- AI 치안 안전 순찰대 지역 현장 방문(10:00 애월읍 일원)
- 이도동 골목형상점가 및 노인일자리 관련 민생 경청 소통(15:20 이도동 일원)
