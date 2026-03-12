박재현 한미약품 대표 사의…"임성기 정신 꼭 지켜달라"

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 박재현 한미약품 대표이사가 임기 종료와 함께 대표이사직에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔다.

박 대표는 12일 입장문을 통해 "저는 이번 임기를 끝으로, 한미약품 대표이사직을 내려 놓고자 한다"고 밝혔다.

박재현 한미약품 대표이사 사장 [사진=한미약품]

박 대표는 최근 발표된 송영숙 한미그룹 회장의 입장문을 언급하며 "한미그룹 송영숙 회장님께서 최근 발표하신 입장문을 차분한 마음으로 여러번 읽어 보았다"며 "한미 정체성인 '임성기정신'과 차세대 한미 경영 체제의 원칙을 누차 강조하신 그 말씀의 무게감에 압도되는 느낌을 받았다"고 전했다.

이어 "송 회장님 말씀의 뜻은, 한미약품이 '임성기정신'을 기반으로 흔들림 없이 전문경영인을 통해 앞으로 나아가야 한다는 원칙을 다시 한번 공언하신 것으로 이해하고 있다. 저는 그 말씀을 무겁게 받아들인다"고 밝혔다.

박 대표는 전문경영인 체제의 원칙을 강조하며 자신의 거취에 대해서도 언급했다. 그는 "그러한 원칙 아래에서, 저는 대표로서의 마지막 책임을 다하고자 한다"며 "전문경영인이 반드시 제가 되어야 한다는 생각은 하지 않는다. '임성기정신'이라는 원칙만 흔들리지 않는다면, 한미의 방향성은 올곧게 나아갈 수 있다는 확신이 있기 때문"이라고 했다.

그러면서 "다만, 저희 작은 저항과 외침이 '임성기정신' 보존의 중요성에 경종을 울리는, 작은 밀알이 되었길 바란다"라고 덧붙였다.

박 대표는 대주주와 이사회에도 당부의 메시지를 남겼다. 그는 "마지막으로, 대주주님들과 이사회 이사님들께 요청드린다. 경영에 대한 철학과 방향성이 다를 수는 있으나 한미의 근간인 '임성기정신'과 '품질경영'의 가치는 합심하시어 꼭 지켜달라"고 밝혔다.

이어 "또 저의 뜻에 동조하거나, 침묵 시위 등을 통해 저를 지지했다는 이유만으로, 해당 임직원들에게 어떠한 불이익이 없도록 해달라"며 "모든 책임은 제가 지고 가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com