광주 시민단체 "민주당 권력 투쟁 골몰…선거제도 개혁 뒷짐"

광주시민협, 전일빌딩서 '지방자치 실현' 기자회견

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시민단체협의회가 더불어민주당 지도부를 향해 "표의 비례성과 대표성을 실현하는 선거제도를 만들자는 시민 요구를 철저히 외면하고 있다"고 규탄했다.

광주시민단체협의회는 12일 광주 동구 전일빌딩245 시민마루에서 '시민을 위한 지방자치 실현을 위한 행동 방침'을 주제로 기자회견을 개최했다고 밝혔다.

광주시민단체협의회는 12일 광주 동구 전일빌딩245 시민마루에서 '시민을 위한 지방자치 실현을 위한 행동 방침'을 주제로 기자회견을 개최하고 있다. [사진=박진형 기자] 2026.03.12 bless4ya@newspim.com

광주시민협은 "집권 여당 민주당은 광주·전남 행정통합을 성공적으로 이끌기 위한 정치적 노력은 제대로 하지 않고 더 많은 정치적 지분을 차지하기 위한 낯뜨거운 내부 권력 투쟁에만 골몰하고 있다"고 직격을 날렸다.

이어 "6·3지방선거 룰도 마련하지 않은 상태에서 내부 공천 심사를 먼저 진행하고 지역사회에서 각종 비위와 부적절한 언행으로 지탄받는 인물을 공천 적합자로 선정하는 안하무인의 태도를 반복하고 있다"고 비판했다.

특히 "효늠감 높은 풀뿌리 정치 질서를 만들기 위해 선거제도 개혁에 집중해야 한다"며 "그런데 민주당은 당원의 과반수 이상의 지지를 보내고 있는데도 국민의힘을 핑계 대며 정치 개혁을 거부하고 있다"고 지적했다.

광주시민협은 ▲광역단체장 결선투표제▲기초의회 3∼5인 선거구제▲광역의회 연동형 비례 30% 확대▲특정 성비 60% 이하 공천제 등을 요구하고 있다.

여당의 텃밭인 광주에서 민주당이 득표율에 비해 과도한 권한을 행사하는 정치적 과대표 상황이 반복되고 있다는 진단이다.

광주시민협은 정청래 당대표와 한병도 원내대표를 거론하며 "말로는 시민사회 요구를 지지한다면서도 국회 정치개혁특별위원회가 결정할 사안이라고 책임을 떠넘기고 있다"고 일침을 가했다

또 "민주당 광주시당은 중앙당 요청이 없어 정치개혁 목소리를 공식적으로 낼 수 없다고 못을 박고 있다"며 "빛의 혁명으로 탄생했고 과반이 넘는 압도적 의석수를 가진 집권 여당이 할 소리는 아니다"고 했다.

단체는 오는 16일 지방선거 공천비위제보센터를 설치하고 19일에는 정치개혁 2차 상경투쟁을 열어 개혁 목소리를 지속해서 전달할 방침이다.

25일 이후에는 행정통합 갈등 의제를 논의하기 위한 토론회를 개최할 예정으로 행정청사 입지 선정, 광주 정체성, 특별법 독소조항 등이 주제로 다뤄질 전망이다.

bless4ya@newspim.com