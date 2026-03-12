화성시, 향남 폐기물 재활용 시설 화재... 인명피해 없어

[화성=뉴스핌] 김가현 기자 = 12일 오전 화성특례시 향남읍 구문천리의 한 폐기물 재활용 시설에서 불이 나 소방당국에 의해 1시간여 만에 완전히 꺼졌다.
소방당국에 따르면 이날 오전 9시 13분경 구문천리 소재 재활용 시설에서 "1층 건물 내 스프링클러가 작동 중이며 내부에 농연이 가득 차 있다"는 관계자의 신고가 접수됐다.
신고를 받은 소방당국은 장비 19대와 소방대원 등 인력 32명을 현장에 급파했다. 소방대는 건물 내부에 가득 찬 연기를 뚫고 진입해 진화 작업을 벌였으며, 발화 약 30분 만인 오전 9시 44분경 큰 불길을 잡는 데 성공했다. 이후 잔불 정리를 거쳐 오전 10시 27분경 화재를 완전히 진압했다.
화재 당시 건물 내부에 사람이 없거나 신속히 대피하여 다행히 확인된 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다. 시설 내부 폐기물 등의 소실로 인한 재산 피해 규모는 현재 조사 중이다.
경찰과 소방당국은 시설 내부에서 불이 시작된 원인 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
