우아한청년들, 신임 대표에 권오중 前세종시 정무부시장 내정

플랫폼 물류·라이더 상생 등 현안 기여 기대
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 배달의민족(배민)의 물류 서비스를 전담하는 우아한청년들이 새 대표로 권오중 전 세종특별자치시 정무부시장을 내정했다.
11일 업계에 따르면 배민 운영사 우아한형제들은 조만간 이사회를 열고 권 전 정무부시장을 우아한청년들 신임 대표로 선임할 예정이다.
권 전 부시장은 대통령비서실과 국무총리비서실, 광역자치단체 등에서 근무한 행정 전문가로 2020년 정세균 국무총리비서실 민정실장, 2021년 세종특별자치시 정무부시장과 경제부시장을 역임했다. 다양한 공공 행정 경험을 바탕으로 플랫폼 물류와 라이더 상생 등을 이끌어 갈 것으로 보인다.
이번 인사는 최근 배달 산업에서 라이더 안전과 노동 이슈가 불거지는 상황에서 행정 경험이 풍부한 리더십을 통해 사업 안정성과 대외 협력 기반을 강화하려는 조치라는 해석이 나온다.
업계 관계자는 "다양한 공공 행정 경험을 바탕으로 조직 운영과 대외 협력 측면에서 균형 잡힌 리더십을 발휘할 것으로 기대한다"고 말했다.
한편 지난해 8월부터 우아한청년들 대표를 겸임해 온 김용석 우아한형제들 대외커뮤니케이션센터장(전무)은 대표 자리에서 물러날 예정이다.
shl22@newspim.com