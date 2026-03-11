"봄을 건너는 발걸음"…제26회 생거진천 농다리축제 4월 4일 개막

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천의 대표 봄 축제인 '제26회 생거진천 농다리축제'가 4월 4일부터 26일까지 매주 주말, 문백면 농다리 일원에서 열린다.
생거진천문화재단이 주관하는 이번 축제는 천년의 역사를 간직한 농다리와 초평호를 배경으로 다양한 공연과 체험, 먹거리가 어우러지는 생태·문화관광형 축제로 마련됐다.
올해 주제는 '봄을 건너는 발걸음, 농다리 아트피크닉'. 자연 속에서 예술과 휴식을 동시에 즐기는 감성 축제를 지향한다.
개막식은 식전공연 *'붐비트'*로 문을 열고, 이어 진천군립교향악단과 디크로스, 뮤지컬 배우 최정원과 가수 이지훈의 협연 무대가 펼쳐져 화려한 봄의 개막을 알린다.
축제 기간에는 농다리가요제, 상여다리건너기 재연, 버스킹 공연, 반려견 프로그램, 플라이보드 공연, 재즈 콘서트, 전통무예 공연, 충주시립우륵공연단 초청공연 등 다채로운 문화 프로그램이 주말마다 진행된다.
이 밖에 푸드트럭존, 플리마켓, 농특산물 장터가 마련돼 지역의 맛과 멋을 즐길 수 있으며, 농다리의 역사와 전설을 들려주는 스토리해설 프로그램도 제공된다.
생거진천문화재단 관계자는 "올해 농다리축제는 자연과 예술, 휴식이 어우러진 대표 봄 축제로 준비했다"며 "4월의 주말마다 농다리를 찾아 특별한 봄의 추억을 만들어보길 바란다"고 전했다.
