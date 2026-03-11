LS머트리얼즈 'UC 시스템' 공개...AI 데이터센터 전력 잡는다

전력 피크 대응 설계…글로벌 서버사 공급 협의
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LS머트리얼즈가 인공지능(AI) 데이터센터용 울트라캐패시터(UC) 시스템을 공개했다. 전력 피크 대응을 겨냥한 고출력 전력 장치다.
LS머트리얼즈는 '인터배터리 2026'에서 업계 최고 수준 수명을 갖춘 AI 데이터센터용 UC 시스템을 선보였다고 11일 밝혔다.
이번 제품은 충·방전 수명 600만 회 이상을 확보했다. 범용 UC 제품 수명은 약 100만 회 수준이다. 약 6배 긴 수명이다.
AI 데이터센터 환경에서는 범용 UC 장비 운용 기간이 약 1년 수준이다. 이번 제품은 최대 5년 이상 사용이 가능하다.
고출력 성능도 강화했다. 순간적인 전력 피크 대응을 고려한 설계다.
최근 생성형 AI 확산으로 그래픽처리장치(GPU) 서버 전력 사용량이 급증했다. 데이터센터에서는 짧은 시간에 전력이 몰리는 전력 피크 현상이 잦다. 이에 따라 순간 전력 변동을 제어하는 캐패시터 기반 전력 장치 중요성이 커졌다.
LS머트리얼즈는 UC 기반 전력 솔루션을 시스템 단계까지 확장했다. 셀 중심 구조에서 모듈·시스템 단계로 확대했다.
방열 성능은 기존 대비 2배 이상 높였다. 내부 저항을 낮춘 설계도 적용했다. 고전력 환경에서도 안정적인 출력과 발열 관리가 가능하다.
홍영호 LS머트리얼즈 대표는 "AI 데이터센터에서는 순간적인 전력 피크 대응과 긴 수명의 전력 장치가 핵심 경쟁력"이라며 "현재 AI 데이터센터용 서버 장비를 제작하는 글로벌 기업들과 공급 협의를 진행 중"이라고 말했다.
