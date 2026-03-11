[6·3 지선] 3월 22일부터 군수·군의원 예비후보 등록…공휴일도 접수

만 18세 이상 등록 가능…관할 군 선관위에 서류 제출해야

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 중앙선거관리위원회는 6월 3일 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 군수와 지역구 군의원 선거 예비후보자 등록이 오는 22일부터 시작된다고 11일 밝혔다.

등록신청 개시일인 22일은 공휴일이지만 '공직선거관리규칙'에 따라 오전 9시부터 오후 6시까지 관할 군 선거관리위원회에서 예비후보자 등록이 가능하다.

2026년 6월 3일 실시 제9회 전국동시지방선거 주요사무일정 [사진=뉴스핌 DB]

예비후보자가 되려는 사람은 선거일 기준 만 18세 이상(2008년 6월 4일 이전 출생자)이어야 하며, 관할 군선관위에 가족관계증명서 등 피선거권 관련 서류와 전과기록 및 정규학력 관련 증명서를 제출해야 한다.

또 기탁금으로 군수 선거는 200만원, 지역구 군의원 선거는 40만 원을 납부해야 한다. 다만 장애인 또는 선거일 기준 29세 이하의 경우 군수선거는 기탁금의 100만원, 지역구 군의원 선거는 20만원을 납부하면 된다.

선거일 현재 30세 이상 39세 이하의 경우 군수선거는 140만원, 지역구 군의원 선거는 28만원을 납부하면 된다.

예비후보자로 등록하면 ▲선거사무소 설치 ▲선거운동용 명함 배부 ▲선거구안 세대수의 10%에 해당하는 수 이내에서 예비후보자홍보물 작성‧발송 ▲어깨띠 또는 표지물을 착용·소지하여 선거운동을 할 수 있다.

군수선거의 예비후보자는 예비후보자 공약집 1종을 발간하여 통상적인 방법으로 판매(방문판매 제외)할 수 있다.

예비후보자 및 선거사무원 등이 아니더라도 선거운동을 할 수 있는 사람은 문자메시지, 인터넷 홈페이지 또는 전자우편을 전송하는 방법으로 언제든지 선거운동을 할 수 있다. 선거일이 아닌 때 전화를 이용하거나 말로 선거운동을 할 수도 있다.

다만, 자동동보통신으로 문자메시지를 전송하거나, 전자우편 전송대행업체에 위탁하여 전자우편을 전송하는 방법으로 선거운동을 하기 위해서는 예비후보자나 후보자로 등록해야 한다.

자동 동보통신이란 동시 수신대상자가 20명을 초과하거나, 그 대상자가 20명 이하인 경우에도 프로그램을 이용하여 수신자를 자동으로 선택하여 문자메시지를 전송하는 방식을 말한다.

예비후보자로 등록한 사람은 예비후보자 후원회를 둘 수 있다. 후원회 지정권자가 동일한 예비후보자 및 후보자 후원회를 합하여 군수선거는 선거비용제한액의 50%, 지역구 군의원 선거는 3천만 원까지 후원금을 모금할 수 있다.

예비후보자 등록에 필요한 사항과 선거운동방법 등에 관련하여 궁금한 사항은 국번 없이 1390번으로 전화하거나 관할 선관위에 문의하면 된다. 예비후보자가 제출한 전과기록 및 정규학력에 관한 서류는 중앙선관위 홈페이지(https://info.nec.go.kr)에서 확인할 수 있다.

