韩时尚品牌MUSINSA Standard人气高 海外市场快速猛涨

纽斯频通讯社首尔3月11日电 韩国时尚平台MUSINSA休闲服饰品牌"MUSINSA Standard"正迅速扩大海外消费者基础，巩固其作为全球时尚品牌的地位。

图为MUSINSA首尔龙山店。【图片=MUSINSA提供】

据MUSINSA 11日消息，在全球13个地区运营的海外直购商店中，MUSINSA Standard去年的销售额同比增长162%；韩国MUSINSA Standard门店的外国顾客销售额突破150亿韩元。

这一成绩主要来自对潮流敏感的年轻消费群体。去年，有130多个国家和地区的消费者到访MUSINSA Standard门店，线上线下购买者中约80%为千禧一代和Z世代。

在访韩游客较多的门店，外国顾客购买尤为突出，说明MUSINSA Standard已成为体验韩国时尚的必经之地。外国顾客销售占比依次为明洞店（55%）、汉南店（44%）、圣水店（42%）、弘大店（40%）、江南店（15%）。从购买顾客的地区分布看，中国占19%，台湾18%，日本13%，美国12%，新加坡6%。

MUSINSA Standard考虑中国消费者的需求，在上海连续开设两家门店。基于这一增长势头，MUSINSA计划今年在韩国及海外主要据点构建线下网络，延续增长。公司计划今年新增20家以上门店，使总店数达到60家；中长期将进军东南亚及中东等新兴市场。（完）

