현대글로비스, '2025 CDP 코리아 어워즈 '탄소경영 섹터 아너스' 수상

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 현대글로비스가 권위 있는 글로벌 환경 평가 기구인 탄소정보공개프로젝트(CDP)로부터 기후변화 대응 성과를 인정받았다.
현대글로비스는 CDP 한국위원회가 지난 10일 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 개최한 '2025 CDP 코리아 어워즈' 시상식에서 산업재 부문 '탄소경영 섹터 아너스'를 수상했다고 11일 밝혔다.
CDP는 영국에 본부를 둔 공신력 있는 글로벌 환경∙사회∙지배구조(ESG) 평가 비영리 기관이다. 매년 약 90개국, 2만개기업들의 탄소 배출량과 기후 리스크 및 대응 전략을 평가해 선별적으로 공개하고 있다. 해당 정보는 매년 보고서로 발표돼 전 세계 금융기관의 투자 의사결정에 활용되고 있다.
지난해말 '2025 CDP 기후변화 대응 평가'에서 현대글로비스는 최고 등급인 '리더십 A등급'을 획득했다. 2016년 첫 평가에서 리더십 A- 등급을 획득한 후 10년 가까이 상위 등급을 유지하고 있다.
현대글로비스는 ▲탄소중립 2045 전략 실행 ▲저탄소 운송수단 도입 및 전환 추진 ▲재생에너지 확대 ▲공급망 배출량 산정 체계 구축 등의 탄소경영 활동을 높이 평가받았다.
현대글로비스는 국제해사기구(IMO)의 2050년 탄소중립 목표보다 5년 앞선 2045년 탄소중립을 선언하고 로드맵을 실천 중이다.
현대글로비스 관계자는 "글로벌 상위 수준의 기후변화 대응 리더십을 바탕으로 앞으로도 적극 환경 경영을 펼쳐 나갈 계획"이라고 말했다.
