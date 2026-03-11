G마켓, 식품·생활용품 정례 할인…장바구니 부담 낮춘다

원데이 특가, 타임딜 진행…최대 7만원 카드 할인
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = G마켓과 옥션은 고물가 속 장바구니 부담을 낮추기 위해 식품 및 생활용품을 중심으로 한 정례 할인 프로모션 'SUPER 마트&리빙'을 새롭게 선보인다고 11일 밝혔다.
고객이 자주 구매하는 상품군을 중심으로 릴레이 특가를 진행하는 행사로 첫 행사는 오는 15일까지 진행된다. 매월 식품, 생활용품, 가구/인테리어, 자동차/공구 등 생활 밀착형 카테고리의 다양한 상품을 합리적인 가격에 선보일 예정이다.
행사 상품은 최대 3만원까지 할인되는 15% 쿠폰 등 2종의 할인쿠폰을 사용해 구매할 수 있으며, 최대 7만원까지 할인되는 7% 카드사 결제 할인도 적용할 수 있다.
이번 행사에서는 매일 하나의 상품을 '오늘의 슈퍼 특가'로 지정해 최저가 수준에 판매한다. 11일에는 'CJ 햇반 24입 1박스'를 오늘의 슈퍼 특가 상품으로 선보인다. 오는 12일에는 '써모스 뉴 데일리 원터치 텀블러', 13일에는 '아이러브베베 블랙라벨 물티슈 20팩'을 판매한다.
오늘의 슈퍼 특가 상품 외에도 G마켓 마트/리빙 카테고리 담당자가 엄선한 12개의 전략 특가 상품을 매일 프로모션 페이지 상단에 공개한다.
이 외에도 '베스트 픽 슈퍼 추천템' 코너를 통해 주요 할인 상품을 소개하며 '마트관', '리빙관', '스타배송관' 등 3개의 특별관에서도 다양한 상품을 확인할 수 있다.
프로모션 기간 특별 라이브방송 '팬덤 라이브'도 진행한다. 인플루언서가 직접 선택한 상품을 라이브방송을 시청하는 G마켓 고객이 공동 구매하는 방식이다. 방송에서 소개된 상품은 방송 당일 24시간 동안 특가에 판매하며, 방송별로 구매 고객 대상 다양한 이벤트도 진행한다.
G마켓 관계자는 "장바구니 부담을 덜기 위해 식품과 생필품 등 고객의 반복 구매가 많은 상품을 중심으로 가격 혜택을 강화한 정례 프로모션"이라며 "매달 다양한 특가 상품을 선보일 예정인 만큼 많은 관심을 바란다"고 말했다.
