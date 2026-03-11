[모닝 리포트] "유가 쇼크로 글로벌 장기금리 '흔들', 국내는 단기자금 약화"

'안전자산=금리하락' 공식 흔들려

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 국내외 채권시장에서 장기금리의 상승과 변동성 확대가 이어지는 가운데, 그 배경으로 단기자금시장 여건과 단기금리 커브 구조가 핵심 변수로 부상하고 있다.

유안타증권은 11일 보고서에서 "미국 10년물 국채금리는 연초 4.3% 수준에서 30bp가량 하락을 시도했지만 이란 전쟁과 유가 급등 여파로 4% 안팎에서 등락하고 있고 한국 10년 국고채 금리 역시 2월 고점(3.75%) 대비 하락을 시도했음에도 여전히 작년보다 높은 수준을 유지하고 있다"고 언급했다.

전쟁에 따른 불확실성이 과거처럼 '안전자산 선호=장기금리 하락'으로 이어지지 않는 가운데 인플레이션 우려와 채권 수급 불균형이 겹치며 장기물 변동성이 커지고 있다는 분석이다.

보고서는 먼저 미국 달러 레포시장과 SOFR 흐름을 통해 단기자금 구조를 짚는다. 미국채를 담보로 한 레포금리는 평시에는 Fed 정책금리 수준에서 움직이지만, 단기자금 수급이 불안해질 경우 정책금리를 상회하며 변동성이 확대되고 이때 단기 국채금리는 레포 대비 더 낮게 형성되는 구조가 나타난다는 것이다.

작년 하반기 Fed의 금리 인하를 전후로 달러 단기금리 변동성은 커졌으나, 연준이 스탠딩 레포(SRF)와 1년 이하 단기국채 매입 확대를 통해 유동성을 공급하면서 올해 들어 단기자금시장은 점차 안정을 되찾는 모습이다.

연준의 단기국채 매입은 단기물 수급 개선뿐 아니라 MMF의 레포 자금 공급여력까지 높여 장기국채 레버리지 포지션에도 우호적으로 작용하고 있다고 평가한다.

반면 국내 시장은 정반대의 모습을 보이고 있다. 한국은행이 RP 매입 규모를 40조원대까지 확대했음에도 단기자금 수급 약화 속에서 CD·KOFR 등 단기금리가 상승하고 단기 커브가 스티프닝되는 양상이 나타났다.

연초 이후 국내 증시 강세로 자금이 주식시장으로 쏠리면서 채권시장 자금력이 약화됐고, 은행채 스프레드는 작년 4분기 대비 10bp 안팎 확대되는 등 국고금리와 신용스프레드가 동반 상승해 자금조달 비용 부담을 키우고 있다.

은행채 스프레드 확대는 원화 IRS 금리, 특히 단기 구간에 상승 압력으로 이어지면서 본드-스왑 스프레드와 IRS 커브 구조를 국고채와 다르게 움직이게 하고 있다.

장기금리 구간에서는 초장기 커브의 '국내외 디커플링'이 두드러진다. 글로벌 채권시장에서 미국·일본 등 주요국의 30-10년 스프레드는 대체로 보합 내지 플래트닝 흐름을 보이는 반면, 한국 국채의 30-10년 스프레드는 상승하며 원화 초장기 금리가 상대적으로 더 가팔라지는 모습이다.

3월 들어 국내 주가지수가 급락했음에도 장기금리가 안전자산 선호를 반영해 하락하기보다는, 30년물 입찰을 앞둔 숏 포지션 확대와 장기투자 수요 약화 속에 오히려 상승 폭을 키운 점이 대표적 사례로 제시된다.

물가와 기대인플레이션 측면에서는 국제유가 급등이 글로벌 공통 변수다. 그동안 장기금리에 충분히 반영되지 않았던 인플레이션 기대가, 최근 들어 물가연동국채(BEI)를 통해 명목 장기금리와 함께 올라가는 흐름으로 나타나고 있다.

특히 우리나라와 일본처럼 최근 주가지수 상승이 두드러졌던 시장에서 실질금리 상승 요인이 명목 장기금리에 추가적인 상방 압력으로 작용하고 있다는 점도 강조된다. 전쟁·유가라는 공통 충격 위에, 증시 강세와 단기자금 구조 차이가 더해지며 국가별 장기금리 등락이 차별화되고 있다는 의미다.

향후 장기금리의 방향성은 유가 불안이 진정될지 여부가 1차 변수이고, 채권시장 자금력 회복과 단기자금 안정 정책의 효과에 따라 어느 시점에 커브가 다시 평탄화될지가 핵심 관전 포인트로 제시된다.

