정부, AI 딥페이크 탐지 기술 지방선거에 적용…"가짜뉴스 차단"

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 선거를 겨냥한 딥페이크 영상·음성 조작 범죄에 대응하기 위해 인공지능(AI) 기반 탐지 기술을 현장에 본격 적용한다.
행정안전부는 국립과학수사연구원과 공동 개발한 'AI 딥페이크 탐지 분석 모델'을 오는 6월 실시되는 제9회 전국동시지방선거에 활용할 계획이라고 10일 밝혔다.
이번 조치는 특정 인물의 얼굴이나 음성을 정교하게 합성한 딥페이크 범죄가 늘어나면서 선거 과정에서 후보자의 발언이나 행동을 조작한 허위 정보가 유권자의 판단을 왜곡하는 것을 막기 위해 추진됐다.
해당 모델은 지난해 12월 열린 '딥페이크 범죄 대응을 위한 AI 탐지 모델 경진대회' 성과를 바탕으로 개발됐다. 당시 대회에는 총 268개 팀, 1077명이 참여했으며, 행정안전부와 국과수는 최종 선정된 5개 우수 모델을 중앙선거관리위원회에 제공하고 선거 기간 의심 콘텐츠에 대한 신속한 감정 지원 체계를 운영할 예정이다.
탐지 기술은 영상의 전체 흐름을 분석하는 '전역 분석'과 얼굴 등 특정 부위의 조작 흔적을 정밀하게 확인하는 '국소 분석'을 동시에 수행해 탐지 정확도를 높였다. 특히 최신 생성형 AI 기반 콘텐츠에도 대응할 수 있도록 설계됐으며 검증 결과 약 92% 수준의 탐지 정확도를 기록했다.
행정안전부와 국과수는 향후 AI 딥페이크 분석 모델의 활용 범위를 단계적으로 확대할 계획이다. 성평등가족부, 방송통신위원회, 경찰청 등 관계 부처와 협력해 범정부 차원의 디지털 범죄 대응 체계도 강화할 방침이다.
윤호중 행정안전부 장관은 "고도의 기술로 만들어진 AI·딥페이크를 활용한가짜뉴스가 선거 민주주의를 심각하게 위협하고 있다"며 "정부는 국민의 소중한 권리가 침해받지 않도록 선거 과정에서 허위· 조작 정보에 대한 대응 역량을 꾸준히 높여 유능하고 신뢰받는 'AI 민주정부'를 만들어 나가겠다"고 말했다.
