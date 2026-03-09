한은, '중동 리스크' 긴급 점검…시장 불안 확대 시 안정화 조치

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국은행이 중동 지역 지정학적 리스크 확산에 따른 금융시장 영향을 점검하기 위해 긴급 대응 체계를 가동했다.
한국은행은 9일 오전 유상대 부총재 주재로 '중동상황 점검 태스크포스(TF)' 회의를 열고 중동 상황 전개와 국제금융시장 동향, 국내 금융·외환시장에 미칠 영향을 점검했다고 밝혔다.
한국은행에 따르면 국제금융시장에서는 중동 상황 장기화 우려로 국제유가가 큰 폭 상승한 가운데 미국 고용지표 부진까지 겹치면서 위험회피 심리가 확대됐다.
서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 지난 6일 12% 넘게 오른 데 이어 9일(현지시간 일요일 저녁 기준)에도 상승하며 배럴당 100달러를 넘어섰다.
같은 날 글로벌 금융시장에서는 주가가 하락하고 안전자산 선호가 강화되는 흐름이 나타났다. 미국 S&P500 지수와 나스닥 지수는 각각 1.3%, 1.6% 하락했고 유럽 주요 지수도 약세를 보였다. 금 가격은 1.8% 상승했다.
유상대 부총재는 "현재 금리와 원화 환율이 중동 지역 리스크로 인해 우리 경제 펀더멘털과 괴리된 과도한 변동성을 보이고 있다"며 "필요할 경우 적절한 시장 안정화 조치를 실시할 것"이라고 말했다.
그러면서 "앞으로도 '중동상황 점검 TF'를 중심으로 중동 정세 변화와 이에 따른 금융·경제 영향을 지속적으로 점검하고 대응해 나갈 것"이라고 피력했다.
