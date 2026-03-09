레이디가구, 매트리스 브랜드 '손니도로' 론칭

수면 가구 사업 본격 확장…오는 3월 31일까지 론칭 프로모션

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 가구 전문기업 레이디가구는 창립 50주년을 맞아 신규 매트리스 브랜드 '손니도로'를 공식 론칭하고 수면 가구 사업에 본격 나선다고 9일 밝혔다.

회사에 따르면 기존 데이베드를 중심으로 안정적인 매출 기반을 확보한 데 이어 손니도로를 통해 매트리스 사업 영역을 본격 확장한다는 계획이다. 손니도로는 내장 구조 중심의 품질 설계에 방점을 둔 브랜드로 코어 폼케이스 구조와 다층 레이어링 설계를 적용했다.

특히 무형광 펠트, 항균 패딩솜, 포스코 고탄성 에어포켓 스프링을 사용해 지지력과 내구성을 강화했다. 스프링에는 10년 무상 보증 서비스를 제공해 제품 품질에 대한 자신감을 담았다.

레이디가구 수원역 직영점 내 '손니도로 매트리스' 전용 체험존. [사진=조이웍스앤코]

제품 라인업은 리얼 필로우탑 구조의 '프레스티지'와 리얼 유로탑 구조의 '스탠다드' 두 가지로 구성된다. 스탠다드는 경도에 따라 2가지 타입으로 출시돼 소비자가 체형과 선호도에 맞게 선택할 수 있다.

시장 반응도 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 손니도로 매트리스에 대한 고객 문의와 체험 수요가 꾸준히 이어지고 있으며 초기 판매 흐름도 안정적으로 나타나고 있다는 설명이다.

레이디가구는 오는 3월 31일까지 론칭 기념 프로모션을 진행한다. 포토후기 작성 시 상품권 최대 3만원 페이백, 100% 건식 케어 서비스 제공, 방수 커버 증정, 전국 무료 배송, 기존 매트리스 무료 내림 서비스 등의 혜택을 제공한다. 평일 오프라인 매장 방문 시 2만원 추가 할인도 적용된다.

손니도로 매트리스는 수원역 직영점 전용 체험존과 고양점에서 직접 체험할 수 있다. 회사 관계자는 "50주년을 기점으로 레이디가구의 사업 포트폴리오를 수면 가구 카테고리로 확장하는 전환점을 마련했다"며 "데이베드에 이어 손니도로를 새로운 핵심 사업으로 키워나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com