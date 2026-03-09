은평구미래교육센터 온빛, AI 교육 '창의ON 클래스' 선착순 모집

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울 은평구(구청장 김미경)는 은평구미래교육센터 온빛에서 초등학생을 대상으로 한 체험형 AI 창의융합 교육 프로그램 '창의ON 클래스' 참여자를 모집한다고 9일 밝혔다.
은평구미래교육센터 온빛은 4차 산업혁명과 디지털 전환 시대 미래인재 양성을 목표로 설립된 교육기관이다. 단순 이론 교육을 넘어, 청소년이 직접 만들고 실험하며 배우는 체험 중심 수업을 통해 문제해결력과 창의융합 역량을 기를 수 있도록 프로그램을 구성했다.
이번 교육에서는 ▲블록형 코딩프로그램을 통해 움직임과 센서를 제어하는 레고 코딩 체험 ▲드론 비행 원리를 이해하고 다양한 동작을 구현하는 코딩 드론 기초반 ▲인공지능 기반 동작 제어 원리를 이해하는 AI 로봇 교육 등을 모집·운영한다.
이달 과정은 현재 선착순으로 모집 중이다. 신청을 희망하는 학부모 또는 학생은 은평구 평생학습관 홈페이지에서 수강신청 모집공고를 확인한 후 신청하면 된다.
자세한 사항은 은평구 평생학습관 홈페이지 모집공고를 참고하거나, 은평구미래교육센터 온빛으로 문의하면 된다.
김미경 은평구청장은 "AI와 디지털 기술이 빠르게 발전하는 시대에 청소년들이 미래 기술을 직접 체험하며 창의융합 역량을 키우는 것이 중요하다"며 "앞으로도 다양한 체험형 교육 프로그램을 통해 미래 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.
100wins@newspim.com