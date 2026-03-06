한은 "중동 사태로 물가 불확실성 커졌다"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국은행이 중동 정세에 따른 국제유가 상승이 향후 물가 불확실성을 키울 수 있다고 진단했다.
6일 한국은행은 김웅 부총재보 주재로 '물가 상황 점검회의'를 열고 최근 물가 흐름과 향후 전망을 점검했다고 밝혔다.
회의에서 김웅 부총재보는 "2월 소비자물가 상승률은 여행 관련 개인서비스 가격 상승폭이 일시적으로 확대됐지만 석유류 가격 하락과 농축수산물 가격 오름세 둔화 영향으로 전월과 같은 2.0%를 나타냈다"고 설명했다.
품목별로 보면 석유류 가격은 전년의 높은 기저와 원·달러 환율 하락 등의 영향으로 1월 0.0%에서 2월 –2.4%로 하락했다. 농축수산물 가격도 정부 할인 지원과 주요 농산물 출하 확대 등으로 상승률이 1월 2.6%에서 2월 1.7%로 낮아졌다.
반면 근원물가 상승률은 2.3%로 전월(2.0%)보다 확대됐다. 설 연휴로 여행 수요가 늘면서 승용차 임차료와 국내외 단체여행비 등 여행 관련 서비스 가격이 일시적으로 상승한 영향이다.
생활물가 상승률은 1.8%로 지난해 8월 이후 처음으로 1%대로 내려왔다.
한은은 3월 이후 물가 흐름에 대해 중동 정세가 주요 변수로 작용할 것으로 봤다. 국제유가 상승이 비용 측면의 물가 상승 압력으로 작용할 수 있지만 농축산물 가격 안정세와 정부 물가 안정 대책은 하방 요인이 될 수 있다는 분석이다.
김 부총재보는 "향후 물가 흐름은 중동 상황 전개와 이에 따른 유가 움직임에 크게 영향을 받을 것"이라며 "관련 불확실성이 큰 만큼 물가 상황을 면밀히 점검해 나가겠다"고 밝혔다.
