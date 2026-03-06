한은 "중동 사태로 물가 불확실성 커졌다"

2월 물가 2% 유지…유가 변수 경계

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국은행이 중동 정세에 따른 국제유가 상승이 향후 물가 불확실성을 키울 수 있다고 진단했다.

6일 한국은행은 김웅 부총재보 주재로 '물가 상황 점검회의'를 열고 최근 물가 흐름과 향후 전망을 점검했다고 밝혔다.

김웅 한국은행 부총재보.[사진=한국은행]

회의에서 김웅 부총재보는 "2월 소비자물가 상승률은 여행 관련 개인서비스 가격 상승폭이 일시적으로 확대됐지만 석유류 가격 하락과 농축수산물 가격 오름세 둔화 영향으로 전월과 같은 2.0%를 나타냈다"고 설명했다.

품목별로 보면 석유류 가격은 전년의 높은 기저와 원·달러 환율 하락 등의 영향으로 1월 0.0%에서 2월 –2.4%로 하락했다. 농축수산물 가격도 정부 할인 지원과 주요 농산물 출하 확대 등으로 상승률이 1월 2.6%에서 2월 1.7%로 낮아졌다.

반면 근원물가 상승률은 2.3%로 전월(2.0%)보다 확대됐다. 설 연휴로 여행 수요가 늘면서 승용차 임차료와 국내외 단체여행비 등 여행 관련 서비스 가격이 일시적으로 상승한 영향이다.

생활물가 상승률은 1.8%로 지난해 8월 이후 처음으로 1%대로 내려왔다.

한은은 3월 이후 물가 흐름에 대해 중동 정세가 주요 변수로 작용할 것으로 봤다. 국제유가 상승이 비용 측면의 물가 상승 압력으로 작용할 수 있지만 농축산물 가격 안정세와 정부 물가 안정 대책은 하방 요인이 될 수 있다는 분석이다.

김 부총재보는 "향후 물가 흐름은 중동 상황 전개와 이에 따른 유가 움직임에 크게 영향을 받을 것"이라며 "관련 불확실성이 큰 만큼 물가 상황을 면밀히 점검해 나가겠다"고 밝혔다.

