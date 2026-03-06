전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

AI 전환기 교육 방향 모색…국교위, 'AI 전환 시대 국가교육 비전 포럼' 개최

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

10년 단위 중장기 국가교육발전계획 등에
AI 시대 원칙·과제 반영 전문가 의견수렴

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 국가교육위원회(국교위)는 6일 오전 서울 중구 한국프레스센터에서 'AI 전환 시대 국가교육 비전 포럼'을 열고 인공지능(AI) 전환기 국가교육의 중장기 방향을 논의한다.

이날 포럼은 내년 3월까지 마련될 10년 단위 중장기 국가교육발전계획과 국가교육과정 수립·변경에 반영할 주요 원칙과 과제를 모색하기 위한 첫 전문가 의견수렴 자리다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 =차정인 국가교육위원회 위원장이 28일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가교육위 AI시대 교육 특별위원회 위촉식 및 1차 회의에서 모두 발언을 하고 있다.2025.11.28 gdlee@newspim.com

국교위는 AI 기술 확산이 산업·경제를 넘어 사회 전반의 구조와 일상을 바꾸는 상황에서 'AI 전환 시대'의 의미를 짚고 국가교육 정책 전반에 담아야 할 가치와 고려사항을 점검하기 위해 이번 포럼을 마련했다.

포럼에서 제기된 제언과 논의를 토대로 국가교육의 기본 틀과 체계를 재정비하고 이를 중장기 국가교육발전계획에 단계적으로 반영한다는 방침이다.

포럼에서는 박태웅 녹서포럼 의장 겸 국가인공지능전략위원회 공공AX분과장이 'AI 전환 시대에 대한 이해 및 AI 강국으로 도약을 위한 교육의 역할'을 주제로 기조발제를 맡는다.

박 의장은 발제에서 AI 전환이 갖는 문명사적 의미를 설명하고 AI 강국으로 도약하기 위한 국가 차원의 전략적 과제와 교육의 역할을 제시할 예정이다. 특히 미래 사회가 요구하는 인재상과 AI 시대에 걸맞은 교육 방향을 제안하고 학교와 대학, 평생교육 전반의 변화 필요성을 짚는다.

기조발제 이후에는 국가교육위원회 위원과 전문위원회·특별위원회 위원장 등이 참여해 질의응답과 종합토론을 진행한다.

토론에서는 AI 전환이라는 사회구조적 변화 속에서 국가교육의 기본 틀과 체계를 어떻게 정립할지, 교육내용과 방법, 평가 시스템, 교원 역할 등 각 영역에서 어떤 재설계가 필요한지에 대해 심도 있는 논의가 이뤄질 예정이다.

포럼 결과는 중장기 국가교육발전계획의 비전·목표와 추진 전략을 구체화하는 핵심 참고자료로 활용된다.

차정인 국교위원장은 "AI 전환이라는 거대한 흐름 속에서 국가교육이 향후 시대 변화에 부합하기 위해 어떤 부분을 보완하고 재설계해야 하는지를 점검할 필요가 있다"며 "이번 포럼을 통해 국가교육의 기본 틀을 점검하고 AI 전환 시대에 적합한 중장기 국가교육발전계획 수립을 위한 건설적인 제언과 의미 있는 논의가 오가는 소통의 장이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동